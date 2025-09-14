Terence Crawford bebizonyította, hogy a méret nem számít, és mesteri teljesítményével, egyhangú pontozással legyőzte Canelo Alvarezt, így szombat este az Allegiant Stadionban az új vitathatatlan szuper középsúlyú bajnok lett. A bírók 116-112, 115-113 és 115-113 pontszámokat adtak a meccsre. A győzelemmel Crawford (42-0, 31 KO) lett az első férfi bokszoló a négy öv (négy nagy világszervezet) korszakában, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. És ezt stílusosan tette, a stadionban 70 482 néző előtt, akik többségükben Alvarez rajongói voltak és további milliók előtt, akik a Netflixen élőben nézték a mérkőzést.

Terence Crawford legyőzte a mexikói riválisát Las Vegasban

Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Terence Crawford teljesítményére elfogytak a szavak

„Mondtam nektek, hogy nem véletlenül vagyok itt. Isten megáldott engem” – mondta Crawford. „Ő teremtette ezt az eseményt, és ezt az estét csak nekem. Ezt mondtam nektek. Nem az én hibám. Istené.” A szoros pontszámok ellenére úgy tűnt, hogy Crawford nagyobb különbséggel nyert, mivel rendszeresen megállította Alvarezt (63-3-2, 39 KO) és a mexikói sztár ugyanolyan elveszettnek tűnt, mint amikor 2013-ban vereséget szenvedett Floyd Mayweather Jr.-tól, amikor nem tudta ráerőltetni akaratát az állítólag kisebb ellenfelére. A 35 éves Alvarez azóta jelentősen fejlődött, de Crawford egyszerűen jobb bokszoló volt, aki mindig egy-két lépéssel előrébb járt.

Crawford összesen 115-99-re, a jabek tekintetében pedig 45-16-ra verte Alvarezt. A legfontosabb pillanatokban ő volt a jobb, a legszembetűnőbb pillanat a 11. menetben történt, amikor Crawford egy egyszerű jabjéval Alvarezt visszalépésre kényszerítette, aki hitetlenkedve rázta a fejét.