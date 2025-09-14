Live
Az elmúlt évek egyik legjobban várt profi bokszmeccsét rendezték az Egyesült Államokbeli Las Vegasban. Terence Crawford súlycsoportot váltott, hogy az Allegiant Stadiumban megküzdhessen Canelo Alvarez vitathatatlan szuper középsúlyú címéért, amelyet egy 12 menetes pokoli csata után el is vett a mexikói ikontól.

Terence Crawford bebizonyította, hogy a méret nem számít, és mesteri teljesítményével, egyhangú pontozással legyőzte Canelo Alvarezt, így szombat este az Allegiant Stadionban az új vitathatatlan szuper középsúlyú bajnok lett. A bírók 116-112, 115-113 és 115-113 pontszámokat adtak a meccsre. A győzelemmel Crawford (42-0, 31 KO) lett az első férfi bokszoló a négy öv (négy nagy világszervezet) korszakában, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. És ezt stílusosan tette, a stadionban 70 482 néző előtt, akik többségükben Alvarez rajongói voltak és további milliók előtt, akik a Netflixen élőben nézték a mérkőzést.

Terence Crawford legyőzte a mexikói riválisát Las Vegasban
Terence Crawford legyőzte a mexikói riválisát Las Vegasban
Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Terence Crawford teljesítményére elfogytak a szavak

„Mondtam nektek, hogy nem véletlenül vagyok itt. Isten megáldott engem” – mondta Crawford. „Ő teremtette ezt az eseményt, és ezt az estét csak nekem. Ezt mondtam nektek. Nem az én hibám. Istené.” A szoros pontszámok ellenére úgy tűnt, hogy Crawford nagyobb különbséggel nyert, mivel rendszeresen megállította Alvarezt (63-3-2, 39 KO) és a mexikói sztár ugyanolyan elveszettnek tűnt, mint amikor 2013-ban vereséget szenvedett Floyd Mayweather Jr.-tól, amikor nem tudta ráerőltetni akaratát az állítólag kisebb ellenfelére. A 35 éves Alvarez azóta jelentősen fejlődött, de Crawford egyszerűen jobb bokszoló volt, aki mindig egy-két lépéssel előrébb járt.

Crawford összesen 115-99-re, a jabek tekintetében pedig 45-16-ra verte Alvarezt. A legfontosabb pillanatokban ő volt a jobb, a legszembetűnőbb pillanat a 11. menetben történt, amikor Crawford egy egyszerű jabjéval Alvarezt visszalépésre kényszerítette, aki hitetlenkedve rázta a fejét.

 

