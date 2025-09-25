Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit középtávfutó, Keely Hodgkinson ismét a reflektorfénybe került. Ezúttal azonban nem a pályán elért sikereivel, hanem egy TikTok-videóval, amelyben az amerikaiakhoz intézett tréfás megjegyzése okozott vihart a közösségi médiában.

A mindössze 23 éves Keely Hodgkinson napjaink egyik legfényesebb brit atlétikai csillaga, azonban most egy egész nemzetet sértett vérig a TikTok-videójával.

Keely Hodgkinson ezúttal a TikTok-videója miatt bűnhődhet
Keely Hodgkinson ezúttal a TikTok-videója miatt bűnhődhet
Fotó: instagram.com/keely.hodgkinson

TikTok-videóval került bajba Keely Hodgkinson

Az idei tokiói atlétikai világbajnokságon 800 méteren bronzérmet szerzett, egy évvel korábban pedig a párizsi olimpián aranyérmet ünnepelhetett ugyanebben a számban. Teljesítménye alapján az Egyesült Királyság egyik legnagyobb reménységeként tartják számon, aki már több világversenyen bizonyította, hogy rendszeres esélyese az érmes helyeknek.

A nagy visszhangot kiváltó videóban Hodgkinson egy étteremben ülve, fülhallgatóval a fülében kortyolja italát. A feliraton ez olvasható: „Amikor amerikaiak vannak az étteremben.” A háttérhang pedig egy női hang, amelyik így szól: „Épp pihenni és lazítani próbálok, amikor hirtelen meghallom ezt a zavaró, éles hangot.”  

A szexi brit sztár ekkor további szöveget adott a felvételhez:

Ők tényleg mindig a leghangosabbak a teremben

 – nevető emojikkal kísérve. Bár a megjegyzés egyértelműen humoros szándékkal született, sok amerikai követője nem fogadta kitörő lelkesedéssel.  

@keelynhodgkinson

They're really the loudest in the room 😂😂

♬ original sound - kirsten_ssss

A hozzászólások között akadt, aki könnyedén vette Hodgkinson élcelődését, de többen sértőnek tartották azt. Az amerikai gátfutó, Masai Russell például barátságos hangon reagált: „Heeey, azért ne túlozzunk.” Egy másik felhasználó így írt: „Légy kedves az amerikai rajongóiddal.”  

Voltak azonban kritikusabb hangok is, amelyek már Hodgkinson sportteljesítményét vették célba. Egy kommentelő például odaszúrt: „Túl elfoglalt volt a TikTok-videók készítésével, ezért lett belőle csak harmadik hely.” Mások egyszerűen csak egy „3. hely” emojival utaltak arra, hogy a brit klasszis Tokióban ezúttal nem aranyérmet szerzett.  

A brit futónő végül reagált Masai Russell megjegyzésére, igyekezve elsimítani a kellemetlen helyzetet. „Ti vagytok a legszórakoztatóbbak” – írta az amerikaiak kapcsán, jelezve, hogy a videó csupán tréfának szánt szurkálódás volt.  

A közösségi médiában terjedő rövid videók gyakran pillanatok alatt robbannak, és sokszor egészen más reakciókat váltanak ki, mint azt a készítőjük eredetileg gondolta. Hodgkinson példája is jól mutatja, hogy egy könnyednek szánt vicc könnyen válhat viták forrásává – különösen akkor, ha egy világsztár sportolóról van szó, akinek rajongótábora kontinenseken átível.  

Olympic Games Paris 2024
Keely Hodgkinson
Keely Hodgkinson
Olympic Games Paris 2024
Olympic Games Paris 2024
Keely Hodgkinson, 800 méter,
Galéria: Az olimpiai bajnok szexbomba, Keely Hodgkinson
1/22
Keely Hodgkinson aranyérmet nyert a párizsi olimpián

 

Az atlétika szexi szőke gazellája tökéletes testével hódít – fotók
Megharapta egy kutya a gyermekeit bántalmazó edző tanítványát
Hihetetlenül szexi: az atlétika új istennőjének hosszú combjai előtt hever a világ
Sportágat vált: az olimpián szeretne indulni a Chelsea doppingoló sztárfocistája


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!