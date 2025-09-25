A mindössze 23 éves Keely Hodgkinson napjaink egyik legfényesebb brit atlétikai csillaga, azonban most egy egész nemzetet sértett vérig a TikTok-videójával.

Keely Hodgkinson ezúttal a TikTok-videója miatt bűnhődhet

Fotó: instagram.com/keely.hodgkinson

TikTok-videóval került bajba Keely Hodgkinson

Az idei tokiói atlétikai világbajnokságon 800 méteren bronzérmet szerzett, egy évvel korábban pedig a párizsi olimpián aranyérmet ünnepelhetett ugyanebben a számban. Teljesítménye alapján az Egyesült Királyság egyik legnagyobb reménységeként tartják számon, aki már több világversenyen bizonyította, hogy rendszeres esélyese az érmes helyeknek.

A nagy visszhangot kiváltó videóban Hodgkinson egy étteremben ülve, fülhallgatóval a fülében kortyolja italát. A feliraton ez olvasható: „Amikor amerikaiak vannak az étteremben.” A háttérhang pedig egy női hang, amelyik így szól: „Épp pihenni és lazítani próbálok, amikor hirtelen meghallom ezt a zavaró, éles hangot.”

A szexi brit sztár ekkor további szöveget adott a felvételhez:

Ők tényleg mindig a leghangosabbak a teremben

– nevető emojikkal kísérve. Bár a megjegyzés egyértelműen humoros szándékkal született, sok amerikai követője nem fogadta kitörő lelkesedéssel.

A hozzászólások között akadt, aki könnyedén vette Hodgkinson élcelődését, de többen sértőnek tartották azt. Az amerikai gátfutó, Masai Russell például barátságos hangon reagált: „Heeey, azért ne túlozzunk.” Egy másik felhasználó így írt: „Légy kedves az amerikai rajongóiddal.”

Voltak azonban kritikusabb hangok is, amelyek már Hodgkinson sportteljesítményét vették célba. Egy kommentelő például odaszúrt: „Túl elfoglalt volt a TikTok-videók készítésével, ezért lett belőle csak harmadik hely.” Mások egyszerűen csak egy „3. hely” emojival utaltak arra, hogy a brit klasszis Tokióban ezúttal nem aranyérmet szerzett.

A brit futónő végül reagált Masai Russell megjegyzésére, igyekezve elsimítani a kellemetlen helyzetet. „Ti vagytok a legszórakoztatóbbak” – írta az amerikaiak kapcsán, jelezve, hogy a videó csupán tréfának szánt szurkálódás volt.

A közösségi médiában terjedő rövid videók gyakran pillanatok alatt robbannak, és sokszor egészen más reakciókat váltanak ki, mint azt a készítőjük eredetileg gondolta. Hodgkinson példája is jól mutatja, hogy egy könnyednek szánt vicc könnyen válhat viták forrásává – különösen akkor, ha egy világsztár sportolóról van szó, akinek rajongótábora kontinenseken átível.