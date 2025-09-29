Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Spaten Fight Night 2 rendezvény sokáig emlékezetes marad – bár elősorban nem a sportérték, hanem a ringben és azon kívül történtek miatt. Elszabadultak ugyanis az indulatok, elképesztő tömegverekedés volt a ringben, az esemény középpontjában Wanderlei Silva és a brazil bokszlegenda, Acelino "Popo" Freitas álltak.

Elszabadultak az indulatok a Spaten Fight Night 2 rendezvényen, elképesztő tömegverekedés tört ki a ringben.

Elképesztő tömegverekedés borzolta a kedélyeket a Spaten Fight Night 2 rendezvényen
Elképesztő tömegverekedés borzolta a kedélyeket a Spaten Fight Night 2 rendezvényen
Fotó: X

Hatalmas tömegverekedés a ringben

Wanderlei Silva a meccs során többször is szabálytalan fejelésekkel próbált előnyhöz jutni. A harmadik szándékos szabálytalanság után a mérkőzés bírója a negyedik menetben leállította az összecsapást, és diszkvalifikálta a korábbi MMA-sztárt. 

A történet azonban ekkor még távolról sem ért véget: mindkét fél csapatai a ringbe ugrottak, és elszabadult a pokol.

@alemdoframebr Briga no ringue Popo Freitas VS Wanderlei Silva #popo #popowanderlei #spatenfightshow ♬ som original - Além do Frame

Silva is bekapcsolódott, ám ekkor egy fekete szmokingos férfi hátulról fejbe ütötte.

 Az exvilágbajnok próbált harcolni, de a civilruhás támadó újabb ütése a padlóra küldte, eszméletlenül terült el a szorítóban. Később kiderült, hogy az ökölcsapásokat nem más vitte be, mint Acelino Freitas fia, Rafael.  

Silvát gyorsan kórházba szállították, ahol 

a bal szeme feletti sebet összevarrták, majd rövid idő után hazaengedték.  

A történtek után Acelino Freitas nyilvánosan bocsánatot kért a nézőktől és a szervezőktől.  

Nem az volt a célom, hogy bárki hírnevét besározzam, vagy rendbontást okozzak. Én csak szórakoztatni akartam, és a legjobbam nyújtani. Ha Wanderlei fejelt vagy könyökölt, az kettőnk ügye volt, és senki másé 

– fogalmazott Freitas, aki egyértelműen Silva csapatát hibáztatta a bunyó kirobbanásáért.  

Az MMA-ikon oldalán többek között a fia, Thor Silva, valamint a korábbi UFC-bajnok Fabricio Werdum is részt vett a botrányban. 

Freitas őket okolta a káoszért: „A csapata gyáva módon támadt ránk, Werdum pedig szégyellhetné magát. Nem értem, miért engedték őt egy ilyen rendezvényre.” 

 

Fabricio Werdum másként látta a történteket. Elmondása szerint csupán hárman – ő, Wanderlei fia és Andre Dida – léptek be Silva oldaláról a ringbe, miközben legalább húsz ember özönlött Popo csapatából: 

Mi csak reagáltunk a támadásokra, messze hátrányban voltunk létszámban.

Az eset külön érdekessége, hogy pontosan 28 évvel korábban, 1997. szeptember 27-én, a Pentagon Combat gálán Rio de Janeiróban történt hasonló tömegverekedés a Renzo Gracie–Eugenio Tadeu csata után, amely után akkor a város három évre betiltotta az MMA-rendezvényeket.

A kérdés most az, hogy a Spaten Fight Night esetében lesz-e hasonló következmény, és hogy a névadó brazil sörmárka – miután a botrány középpontjába keveredett – továbbra is támogatja-e a sporteseményt.  

Dani Carvajal MMA-ra váltott, megdöbbentő a Real Madrid védőjének ütőereje
Sokkoló videó, ötször lőtték meg a nyílt utcán a világhírű ketrecharcost
A világ legjobb bokszolója Jake Paulnak: Ha megvannak a tökeid!
Irodai munka helyett ringlányként csábít a káprázatos latin szépség – galéria
@espnbrasil Wanderlei Silva publica sua versão sobre confusão após luta com Popó #ESPNknockout #wanderleisilva #popo #boxe ♬ som original - ESPN Brasil

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!