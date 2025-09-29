Elszabadultak az indulatok a Spaten Fight Night 2 rendezvényen, elképesztő tömegverekedés tört ki a ringben.
Wanderlei Silva a meccs során többször is szabálytalan fejelésekkel próbált előnyhöz jutni. A harmadik szándékos szabálytalanság után a mérkőzés bírója a negyedik menetben leállította az összecsapást, és diszkvalifikálta a korábbi MMA-sztárt.
A történet azonban ekkor még távolról sem ért véget: mindkét fél csapatai a ringbe ugrottak, és elszabadult a pokol.
Silva is bekapcsolódott, ám ekkor egy fekete szmokingos férfi hátulról fejbe ütötte.
Az exvilágbajnok próbált harcolni, de a civilruhás támadó újabb ütése a padlóra küldte, eszméletlenül terült el a szorítóban. Később kiderült, hogy az ökölcsapásokat nem más vitte be, mint Acelino Freitas fia, Rafael.
Silvát gyorsan kórházba szállították, ahol
a bal szeme feletti sebet összevarrták, majd rövid idő után hazaengedték.
A történtek után Acelino Freitas nyilvánosan bocsánatot kért a nézőktől és a szervezőktől.
Nem az volt a célom, hogy bárki hírnevét besározzam, vagy rendbontást okozzak. Én csak szórakoztatni akartam, és a legjobbam nyújtani. Ha Wanderlei fejelt vagy könyökölt, az kettőnk ügye volt, és senki másé
– fogalmazott Freitas, aki egyértelműen Silva csapatát hibáztatta a bunyó kirobbanásáért.
Az MMA-ikon oldalán többek között a fia, Thor Silva, valamint a korábbi UFC-bajnok Fabricio Werdum is részt vett a botrányban.
Freitas őket okolta a káoszért: „A csapata gyáva módon támadt ránk, Werdum pedig szégyellhetné magát. Nem értem, miért engedték őt egy ilyen rendezvényre.”
Fabricio Werdum másként látta a történteket. Elmondása szerint csupán hárman – ő, Wanderlei fia és Andre Dida – léptek be Silva oldaláról a ringbe, miközben legalább húsz ember özönlött Popo csapatából:
Mi csak reagáltunk a támadásokra, messze hátrányban voltunk létszámban.
Az eset külön érdekessége, hogy pontosan 28 évvel korábban, 1997. szeptember 27-én, a Pentagon Combat gálán Rio de Janeiróban történt hasonló tömegverekedés a Renzo Gracie–Eugenio Tadeu csata után, amely után akkor a város három évre betiltotta az MMA-rendezvényeket.
A kérdés most az, hogy a Spaten Fight Night esetében lesz-e hasonló következmény, és hogy a névadó brazil sörmárka – miután a botrány középpontjába keveredett – továbbra is támogatja-e a sporteseményt.