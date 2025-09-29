Elszabadultak az indulatok a Spaten Fight Night 2 rendezvényen, elképesztő tömegverekedés tört ki a ringben.

Elképesztő tömegverekedés borzolta a kedélyeket a Spaten Fight Night 2 rendezvényen

Fotó: X

Hatalmas tömegverekedés a ringben

Wanderlei Silva a meccs során többször is szabálytalan fejelésekkel próbált előnyhöz jutni. A harmadik szándékos szabálytalanság után a mérkőzés bírója a negyedik menetben leállította az összecsapást, és diszkvalifikálta a korábbi MMA-sztárt.

A történet azonban ekkor még távolról sem ért véget: mindkét fél csapatai a ringbe ugrottak, és elszabadult a pokol.

Silva is bekapcsolódott, ám ekkor egy fekete szmokingos férfi hátulról fejbe ütötte.

Az exvilágbajnok próbált harcolni, de a civilruhás támadó újabb ütése a padlóra küldte, eszméletlenül terült el a szorítóban. Később kiderült, hogy az ökölcsapásokat nem más vitte be, mint Acelino Freitas fia, Rafael.

Silvát gyorsan kórházba szállították, ahol

a bal szeme feletti sebet összevarrták, majd rövid idő után hazaengedték.

Wanderlei Silva foi levado ao hospital após desmaiar devido a um golpe durante a confusão que se seguiu à luta principal do #SpatenFightNight2

Ele ficou desacordado por alguns momentos no ringue, mas deixou a arena consciente. pic.twitter.com/sPyT1DOJjl — 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗡𝗦Ã𝗢 𝗥𝗝 (@ZonadeTensaoRJ) September 28, 2025

🚨 Wanderlei Silva suffered a broken nose and “serious headaches” after getting KO’d in a brawl during his boxing match last night



“I will take tests here in Curitiba to determine if I have any head injuries or not.” 😕 pic.twitter.com/c9nYj9sAgl — Happy Punch (@HappyPunch) September 28, 2025

A történtek után Acelino Freitas nyilvánosan bocsánatot kért a nézőktől és a szervezőktől.

Nem az volt a célom, hogy bárki hírnevét besározzam, vagy rendbontást okozzak. Én csak szórakoztatni akartam, és a legjobbam nyújtani. Ha Wanderlei fejelt vagy könyökölt, az kettőnk ügye volt, és senki másé

– fogalmazott Freitas, aki egyértelműen Silva csapatát hibáztatta a bunyó kirobbanásáért.

Az MMA-ikon oldalán többek között a fia, Thor Silva, valamint a korábbi UFC-bajnok Fabricio Werdum is részt vett a botrányban.

Freitas őket okolta a káoszért: „A csapata gyáva módon támadt ránk, Werdum pedig szégyellhetné magát. Nem értem, miért engedték őt egy ilyen rendezvényre.”

They got EVERY angle of Wanderlei Silva getting sparked 😭 pic.twitter.com/Sh98WYz6t6 — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) September 28, 2025

Fabricio Werdum másként látta a történteket. Elmondása szerint csupán hárman – ő, Wanderlei fia és Andre Dida – léptek be Silva oldaláról a ringbe, miközben legalább húsz ember özönlött Popo csapatából:

Mi csak reagáltunk a támadásokra, messze hátrányban voltunk létszámban.

Az eset külön érdekessége, hogy pontosan 28 évvel korábban, 1997. szeptember 27-én, a Pentagon Combat gálán Rio de Janeiróban történt hasonló tömegverekedés a Renzo Gracie–Eugenio Tadeu csata után, amely után akkor a város három évre betiltotta az MMA-rendezvényeket.