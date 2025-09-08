Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi történet számolt be a sajtó. Tommy Fury, a korábbi nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury öccse komoly vádak kereszttüzébe került a Franciaországban rendezett első triatlonja után. Bár a 24 éves bokszoló közösségi oldalán büszkén jelentette, hogy teljesítette a 100 kilométeres versenyt a mindössze tíz nap felkészülést követően, a rendelkezésre álló adatok szerint valójában nem sikerült befejeznie a távot.

A Tommy Furyról készült videó, amelyen ünnepélyesen sprintel a célvonalon, több mint 280 ezer kedvelést kapott az Instagramon.

Tommy Fury hiába ért be a célba, nem teljesítette a 100 kilométeres távot
Tommy Fury hiába ért be a célba, nem teljesítette a 100 kilométeres távot
Fotó: Tommy Fury/Instagram

Tommy Fury mindenkit átvert? 

Ám szerdán a Marathon Investigation portál arról számolt be, hogy az időmérő rendszer szerint Tommy Fury kerékpáros eredményei 48 kilométer után megszakadtak, ami azt jelenti, hogy a teljes távot nem teljesítette. A verseny 2 kilométer úszásból, 80 kilométer kerékpározásból és 18 kilométer futásból állt.

A hivatalos Sportstats oldalán is egyértelműen szerepel neve mellett a „DNF” jelzés, vagyis Did Not Finish (nem fejezte be). Ezzel Fury azon 93 versenyző közé került, akik nem tudták teljes egészében teljesíteni a kijelölt pályát.  

Miért nem tudta befejezni?  

A tri247.com vizsgálata rámutatott, hogy a kerékpáros szakasz útvonalát az amatőrök számára módosították, így nekik hat körben, összesen körülbelül 78 kilométert kellett volna megtenniük. Azonban a franciaországi útlezárások időkerete miatt több amatőr sportoló – köztük Fury is – nem tudta befejezni a kerékpáros távot a szakasz lezárása előtt.  

A Pro Triathletes Organisation közleményében elmondta: céljuk az volt, hogy a kezdő sportolóknak teljes élményt biztosítsanak, ezért engedélyt kaptak arra, hogy a futószakaszt végigcsinálják, és megérkezzenek a célba – még ha hivatalosan nem is fejezték be az eseményt.  

Fury ennek ellenére a közösségi médiában győztesként ünnepelt, amit követői közül sokan megtévesztőnek tartottak.  

Kommentelők sora figyelmeztette:  

  • „Ez kínos. A szervezők is megerősítették, hogy nem teljesítetted a távot.”  
  • „Csak légy őszinte, jobban tisztelnének érte.”  
  • „Lehet, jobb lenne eltávolítani ezt a posztot… nem teljesítetted a triatlont.”  

A versenyt  egyébként igazán érzelmes pillanatok is kísérték: Fury barátnője, Molly-Mae Hague és közös kislányuk, Bambi meglepetésként érkezett a franciaországi eseményre. A pár megható módon találkozott is a befutón, Molly-Mae pedig Instagram-történetében meg is osztotta a családi pillanatokat.  

Fury és képviselői eddig nem nyilatkoztak az ügyben, ám a botrány mostanra beárnyékolta a sportoló első triatlonját, amely ahelyett, hogy diadalmenetként vonult volna be a pályafutásába, inkább kellemetlen vitákat váltott ki.

Tyson Fury is cserben hagyta, 105 év után csődbe ment az angol klub
Döbbenet: visszatáncolt Tyson Fury, mégsem tér vissza a ringbe
Uszik visszatér: Fury és Joshua után a harmadik britet is másodszor verheti meg

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!