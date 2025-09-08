A Tommy Furyról készült videó, amelyen ünnepélyesen sprintel a célvonalon, több mint 280 ezer kedvelést kapott az Instagramon.

Tommy Fury hiába ért be a célba, nem teljesítette a 100 kilométeres távot

Fotó: Tommy Fury/Instagram

Tommy Fury mindenkit átvert?

Ám szerdán a Marathon Investigation portál arról számolt be, hogy az időmérő rendszer szerint Tommy Fury kerékpáros eredményei 48 kilométer után megszakadtak, ami azt jelenti, hogy a teljes távot nem teljesítette. A verseny 2 kilométer úszásból, 80 kilométer kerékpározásból és 18 kilométer futásból állt.

A hivatalos Sportstats oldalán is egyértelműen szerepel neve mellett a „DNF” jelzés, vagyis Did Not Finish (nem fejezte be). Ezzel Fury azon 93 versenyző közé került, akik nem tudták teljes egészében teljesíteni a kijelölt pályát.

Miért nem tudta befejezni?

A tri247.com vizsgálata rámutatott, hogy a kerékpáros szakasz útvonalát az amatőrök számára módosították, így nekik hat körben, összesen körülbelül 78 kilométert kellett volna megtenniük. Azonban a franciaországi útlezárások időkerete miatt több amatőr sportoló – köztük Fury is – nem tudta befejezni a kerékpáros távot a szakasz lezárása előtt.

A Pro Triathletes Organisation közleményében elmondta: céljuk az volt, hogy a kezdő sportolóknak teljes élményt biztosítsanak, ezért engedélyt kaptak arra, hogy a futószakaszt végigcsinálják, és megérkezzenek a célba – még ha hivatalosan nem is fejezték be az eseményt.

Fury ennek ellenére a közösségi médiában győztesként ünnepelt, amit követői közül sokan megtévesztőnek tartottak.

Kommentelők sora figyelmeztette:

„Ez kínos. A szervezők is megerősítették, hogy nem teljesítetted a távot.”

„Csak légy őszinte, jobban tisztelnének érte.”

„Lehet, jobb lenne eltávolítani ezt a posztot… nem teljesítetted a triatlont.”

A versenyt egyébként igazán érzelmes pillanatok is kísérték: Fury barátnője, Molly-Mae Hague és közös kislányuk, Bambi meglepetésként érkezett a franciaországi eseményre. A pár megható módon találkozott is a befutón, Molly-Mae pedig Instagram-történetében meg is osztotta a családi pillanatokat.

Fury és képviselői eddig nem nyilatkoztak az ügyben, ám a botrány mostanra beárnyékolta a sportoló első triatlonját, amely ahelyett, hogy diadalmenetként vonult volna be a pályafutásába, inkább kellemetlen vitákat váltott ki.