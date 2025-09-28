Tóth Dorottya Zoé először is elmesélte, hogyan lett profi sportoló belőle. „Kisgyermek korom óta sportolok, így a mozgás és a versenyzés az életem része, amióta az eszemet tudom” – mesélte. Egerben nőtt fel, ahol ugrókötélben, szertornában és fit kidben is versenyzett. „Számos éremmel és dobogós helyezésekkel rendelkezem megyei, országos szinten, ugrókötélből nemzetközi versenyeken is sikeres voltam, illetve számtalan diákolimpián is indultam, emellett több alkalommal tüntettek ki »Jó tanuló, jó sportoló«-díjjal Egerben.”

Tóth Dorottya Zoé őszintén beszélt kudarcról és sikerről egyaránt

Fotó: Szilveszter Zoltán

A fit kidet végül sérülés miatt kellett abbahagynia, majd tizenhét évesen leállt a versenyzéssel, hogy a továbbtanulásra koncentráljon.

Fordulat 27 évesen

A fordulat 2017-ben jött el. Zoé ekkor, 27 évesen kezdett el újra komolyabban edzeni. A súlyzós edzés mellett egészséges főzéssel, illetve a diétába beilleszthető receptekkel szintén ebben az évben kezdett el foglalkozni. „És én alkotom meg a saját receptjeim” – jegyezte meg.

Az Instagramon egyre többen kezdték követni, kíváncsiak lettek arra, hogyan tartja formában magát, mit eszik és hogyan edz. A közösségi média érdeklődése új irányt adott a karrierjének: „2020-ban már éreztem, hogy ez az én utam, ekkor kezdtem el foglalkozni táplálkozási tanácsadással, majd 2022-ben online coachinggal. Szintén 2022-ben kezdtem el személyi edzéseket tartani.”

Négy hónap felkészülés a profi kártyáig

A versenyzés gondolata sokáig távolinak tűnt, végül mégis belevágott: „A bikini fitneszversenyzést is 2022-ben kezdtem el. Mindössze 4 hónapos intenzív felkészülés után a második amatőr versenyemen sikerült megszereznem a profi kártyát, így 2022 novembere óta már az IFBB PRO-ligában versenyzem.”