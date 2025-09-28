Tóth Dorottya Zoé először is elmesélte, hogyan lett profi sportoló belőle. „Kisgyermek korom óta sportolok, így a mozgás és a versenyzés az életem része, amióta az eszemet tudom” – mesélte. Egerben nőtt fel, ahol ugrókötélben, szertornában és fit kidben is versenyzett. „Számos éremmel és dobogós helyezésekkel rendelkezem megyei, országos szinten, ugrókötélből nemzetközi versenyeken is sikeres voltam, illetve számtalan diákolimpián is indultam, emellett több alkalommal tüntettek ki »Jó tanuló, jó sportoló«-díjjal Egerben.”
A fit kidet végül sérülés miatt kellett abbahagynia, majd tizenhét évesen leállt a versenyzéssel, hogy a továbbtanulásra koncentráljon.
A fordulat 2017-ben jött el. Zoé ekkor, 27 évesen kezdett el újra komolyabban edzeni. A súlyzós edzés mellett egészséges főzéssel, illetve a diétába beilleszthető receptekkel szintén ebben az évben kezdett el foglalkozni. „És én alkotom meg a saját receptjeim” – jegyezte meg.
Az Instagramon egyre többen kezdték követni, kíváncsiak lettek arra, hogyan tartja formában magát, mit eszik és hogyan edz. A közösségi média érdeklődése új irányt adott a karrierjének: „2020-ban már éreztem, hogy ez az én utam, ekkor kezdtem el foglalkozni táplálkozási tanácsadással, majd 2022-ben online coachinggal. Szintén 2022-ben kezdtem el személyi edzéseket tartani.”
A versenyzés gondolata sokáig távolinak tűnt, végül mégis belevágott: „A bikini fitneszversenyzést is 2022-ben kezdtem el. Mindössze 4 hónapos intenzív felkészülés után a második amatőr versenyemen sikerült megszereznem a profi kártyát, így 2022 novembere óta már az IFBB PRO-ligában versenyzem.”
Első teljes profi szezonját 2023 őszén teljesítette: „Öt versenyen vettem részt és majdnem minden alkalommal a top ötben végeztem.” Bár ma már nem áll színpadra, a sport közelében maradt: „Az egyik neves magyar csapat, a Lekli Team NPC szövetségnél induló versenyzőinek vagyok a pózoktatója, valamint a felkészítő edzője. A lányok felkészítése legalább olyan örömmel tölt el, mint a saját eredményeim.”
Zoé nem titkolja, hogy a siker mögött komoly belső küzdelmek állnak.
Hajlamos vagyok a szorongásra és a depresszióra, így rendszeresen járok terápiára, emellett jelenleg gyógyszeres kezelésben is részesülök. Sajnos azt tapasztalom, hogy ma, 2025-ben is a mentális betegség egy stigma... Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy elfogadottá váljon erről beszélni.
Különösen bántónak érzi, amikor a kívülről érkező visszajelzések elbagatellizálják a küzdelmeket: „A konvencionálisan szépnek tartott és a külső szemmel ítélve sikeres emberek is szoronghatnak… Borzasztóan fájó tud lenni, amikor azt kapjuk meg egy-egy ilyen esetben, hogy »neked milyen jó életed van, és mennyi mindenért hálás kellene lenned«… Sajnos nem az, és a hasonló kommentek csak a meg nem értettség érzését erősítik.”
Hangsúlyozza, hogy a pszichoterápia és a modern gyógyszeres kezelés mellett az életmód is kulcsszerepet játszik. „Nem elhanyagolhatóak az életmódbeli változások sem. Például a rendszeres edzés és egészségtudatos táplálkozás. Én magam is jelentős különbséget veszek észre, ha rendszert viszek az életembe.”
Zoé arra is figyelmeztet, hogy az edzőterembe járás nem szabad, hogy pótcselekvéssé váljon.
Úgy gondolom, az edzőtermi sportokat sokan egyfajta menekülésnek fogják fel. Én ezt a hozzáállást rendkívül károsnak tartom. Ezt kizárólag egy terápiás folyamat keretein belül lehet kidolgozni, nem pedig a súlyok növelésével.
Tapasztalata szerint főként nagy életesemények után fordulnak sokan a súlyzós edzés felé: „Nőknél is észre szoktam venni, hogy kampányszerűen, egy válás vagy szakítás hatására fordulnak a súlyzós sporthoz, és az úgynevezett »revenge body« elérése a cél.”
Zoé szerint azonban ez tévút: „Ezt nem másért, hanem magunkért kell csinálni. Természetes, hogy a legtöbben a vonzó test elérése miatt kötünk ki először az edzőteremben, de ott tartani ennél nemesebb célok fognak. El kell jutni arra a szintre fejben, hogy tudatosuljon, ezt azért csináljuk, mert jó nekünk, és nem hagyjuk abba nyolc hét után. Érezzük a hatását, hogy fittebbek, egészségesebbek, erősebbek vagyunk, valamint a jellemünket és a belsőnket is formálja.”
Most olyan célok motiválják, mint az erősödés, az állóképesség fejlesztése és egy jó nyújtásrutin kialakítása. „Küzdeni most egy ideig nem szeretnék, ha pedig valami bántja a lelkem, azt felhozom a terápiás ülésen belül, és másokat is erre biztatnék.”
A színpad után új szenvedélyt talált a tanításban és a mentorálásban. „Táplálkozási tanácsadással, illetve online életmód- és fitnesz-coachinggal foglalkozom. A receptfejlesztés, a reform sütés-főzés a kikapcsolódás és a munkám része is.”
Emellett új életmódprogramokat tervez
Mindig találok ki valami újat, amelyet általában valamelyik kliensem igénye inspirál, hogy ne maradjon egyetlen kifogás sem, miért nem tudja beilleszteni a fitneszt a mindennapjaiba.
A visszatérés lehetősége nyitva marad: „A színpadra még mindig nem tudom, hogy visszatérek-e még vagy sem. Ha vissza kell térnem, szerintem azt is érezni fogom újra.”
„Nagyon nagy klisé, de önmagamat" - válaszolta arra a kérdésünkre, hogy mi volt a legnagyobb nehézség, amit le kellett győznie. „Azt a belső, kritikus hangot, ami miatt nagyon sok mindent félbehagytam már az életem során.”
Végigcsinálni egy versenyfelkészülést – ez olyan belső önbizalmat fejleszt, ami az élet bármely területén kamatoztatható. Következetesség, önuralom, bátorság, késleltetett jutalmazás, kitartás, küzdés, monotonitás-tűrés. Ha erre képes vagy, akkor mire nem?
A versenysport után tudatosan keresett új egyensúlyt. „Mivel a hobbimból hivatás lett, így kellett új hobbikat találnom. Számomra az egyik legnagyobb érték a (belső) béke és a nyugalom. Szeretek festeni (azt nem mondom, hogy tudok, de ez szerintem nem is számít), illetve szeretek kiállításokra járni, olvasni, utazni.”
A legkedvesebb sportélménye egyetlen fotóban sűrűsödik össze: „Amelyik abban a pillanatban készült, amikor kihirdették a pro kártya nyertesét. Az egy nagyon jól elkapott fotó, tele érzelemmel. Olyan gyorsan történik minden, egy másodperc csak, mégis az egész felkészülés lepereg a szemünk előtt. Ez a fotó nagyon jól átadja ezt a csodálatos érzést.”