Időről-időre az Origón is beszámolunk arról, hogy a Trónok harca 36 éves óriása mekkora súlyokat mozgat meg, tavaly novemberben arról írtunk, hogy egy nemzetközi megmérettetésen az izlandi erősember 458 kg-ot (1,010 font) húzott fel a padlóról viszonylag kényelmesen. Nem akármekkora súly, de ennél tudott már jóval többet is teljesíteni.

A Trónok harca óriása, Hafthor Bjornsson

Fotó: ORRE PONTUS/AFTONBLADET / TT NEWS AGENCY

A Trónok harca sztárja simán megdöntötte a világrekordot

A Thor becenevű korábbi erős ember világbajnok már többször is megdöntötte a súlyfelhúzás (deadlift) világrekordját, 2020-ban 501 kg-mal új rekordot állított fel, majd idén júliusban 505 kg-ot emelt. Most pedig a 206 cm magas óriás ismét megdöntötte a rekordot, amikor 510 kg-ot emelt fel a birminghami világbajnokságon a közönség előtt. Thor, aki elképesztő 198 kg-ot nyom és naponta akár 10 000 kalóriát is elfogyaszt, alig izzadt meg, miközben könnyedén végrehajtotta az emelést, hihetetlen.