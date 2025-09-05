A pontos dátum és helyszín még nem ismert, de a két ikon már most gondoskodott a szenzációról. Tyson 59, Mayweather pedig 49 éves lesz, amikor ringbe lépnek egymás ellen. A méretkülönbség óriási, hiszen Tyson karrierje során végig nehézsúlyban bokszolt, míg Mayweather a szuperváltósúlyból vonult vissza veretlenül.

Hihetetlen csatát hozhat Tyson és Mayweather összecsapása, már csak a komoly súlykülönbség miatt is

Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=2EQXR0SigdM

Tyson bevallotta, először nem hitte el a felkérést:

Amikor megkerestek azzal, hogy Floyddal bokszoljak, azt mondtam: ez nem történhet meg. De ő igent mondott. Ez egy olyan csata lesz, amire senki sem számított.

A klasszis ugyanakkor hozzátette: „Ez akár az egészségébe is kerülhet, de ő vállalta, úgyhogy létre fog jönni az ütközet” – idézte Tysont a TalkSport.

Mike Tyson kész az összecsapásra

Fotó: Northfoto

Mayweather szokásához híven magabiztosan reagált:

Harminc éve ezt csinálom, és nincs olyan, aki megtörhetné az örökségemet. Ha én ringbe lépek, az mindig nagy és legendás pillanat lesz

– mondta Mayweather a The Sun cikke szerint.

Anyagi rekordokat dönthet a Tyson–Mayweather

Mindketten rutinosak az efféle eseményekben: Tyson 2024-ben Jake Paul ellen bokszolt hivatalos mérkőzésen, melyet pontozással veszített el, míg Mayweather az elmúlt években több bemutatót vívott, többek között Logan Paul, Tenshin Nasukawa és John Gotti III ellen.

Elképesztő a súlykülönbség közöttük

Pályafutásuk során Mike Tyson és Floyd Mayweather között hatalmas volt a fizikai különbség, és ez ma sincs másképp. Tyson fénykorában 97–100 kiló között bokszolt nehézsúlyban, míg Mayweather legfeljebb 69-70 kilósan lépett ringbe szuperváltósúlyban, vagyis, nagyjából 30 kiló választotta el őket. A jelenlegi formájukban Tyson 104-105 kilót nyom, Mayweather pedig alig 70-et, így a különbség továbbra is körülbelül 35 kilogramm, ami a sportág történetében is rendkívüli párosítást vetít előre.

Mayweather nem tart a rutinos nehézsúlyútól

Fotó: Northfoto

Anyagi szempontból a meccs várhatóan minden rekordot megdönt: Tyson Jake Paul elleni fellépésével is mintegy 20 millió dollárt keresett, Mayweather pedig rendre még ennél is magasabb összegeket tesz zsebre egy-egy hasonló gálán.

Helyszínként amerikai vagy közel-keleti stadion jöhet szóba, hiszen az utóbbi években a régió egyre több pénzt fektet a látványos bokszgálákba. Akárhol is rendezik, a Tyson–Mayweather-találkozó garantáltan 2026 egyik legnagyobb sporteseménye lesz.