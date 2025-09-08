Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok történetében először rendeznek UFC-gálát a Fehér Házban. Ezt maga a szervezet elnöke, Dana White jelentette be. Az eseményt 2026. július 4-én, az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják, és a tervek szerint a jubileumi ünnepségsorozat egyik központi programja lesz. Aki felkapta a fejét a hírre, vagy azóta is csak hitetlenkedve csóválja, annak elmondjuk, hogy mindez nem jöhetne létre anélkül, hogy az USA regnáló elnöke, Donald Trump Jr. nem lenne lelkes támogatója a ketrecharcnak, és nem mellesleg nem lenne jó barátja White-nak. Ráadásul az UFC főnöke azt is elárulta, hogy az ötlet magától Donald Trumptól származik, aki még üzletemberként adott otthont az első UFC-gálák némelyikének saját ingatlanjain.
Már önmagában az is történelmi tett, hogy az UFC beköltözhet a világ egyik legjobban védett területére, az meg tényleg csak hab azon a bizonyos tortán, hogy Trump elnök szerint akár 25 000 ember is megnézheti majd a helyszínen a gálát. Hogy ezt miért is akkora szó? Nos, leginkább azért, mert a Fehér Házban és annak közvetlen környékén olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, amilyenekkel nem nagyon találkozhattak az emberek máshol.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, röviden tekintsük át a Fehér Ház amúgy rendkívül gazdag történelmét.
Az ikonikus építményt 1792 és 1800 között építették, aztán az 1812-ben kitört, britek elleni háború alatt 1814-ben a brit hadsereg felgyújtotta az épületet, miután megszállta a fővárost.
A korábbi gyarmattartó porig akarta rombolni a Fehér Házat, amelyet csak egy óriási eső mentett meg attól, hogy tényleg a földdel tegyék a lángok egyenlővé. Aztán a háború után a Fehér Házat az 1820-as években újjáépítették, és az évek során bővítették, többek között 1949 és 1951 között jelentős belső átalakításokat végeztek el rajta.
A nyugati szárnyat 1902-ben építették hozzá, hogy több irodaterületet hozzanak létre. Ezt csak ideiglenes megoldásnak szánták, de 1909-ben William Taft elnök úgy döntött, hogy megduplázza a méretét. Taft valódi építészeti öröksége az Ovális Iroda megépítésével jött létre. Az épület eredeti részét képező kék szoba ihlette ovális alakja Washington elnök philadelphiai kastélyára, az amerikai kongresszus eredeti székhelyére vezethető vissza. Ez a szoba egyébként azóta is az elnök fő munkaterülete.
Az idő vasfoga aztán a legendás épületet is utolérte az 1940-es évek végére, a szerkezetet tartó gerendák szétestek, és Truman elnök rendszeresen panaszkodott a pukkanó hangokra és a huzatra. Ezeket a problémákat természetesen orvosolták a mérnökök, és napjainkra a világ egyik legbiztonságosabb és legjobban őrzött helye lett a Fehér Ház.
A Fehér Háznak 132 szobája és 35 fürdőszobája van, ami elsőre aránytalanul soknak tűnhet. A szobák hat szinten helyezkednek el: egy kétszintes alagsorban, a földszinten, az első emeleten, a második emeleten és a harmadik emeleten. Az egész épületet nyolc lépcsőház és három lift szolgálja ki. Az épületben:
Az épület legismertebb részei az Ovális Irodán kívül a kétszintes keleti szárny, ahol a First Lady vagy First Gentleman irodája található, de ha még mélyebbre ásunk, felfedezhetjük az Elnöki Vészhelyzeti Műveleti Központot (PEOC) is. Legyen is ennyi elég a külsőségekből, lássuk, mitől olyan biztonságos hely az elnök munkahelye.
A Fehér Házat jelenleg körülvevő kerítés megerősített vasból készült. Az évek során számos kerítés védte a házat, de az 1990-es évek közepén egy egész háztömbnyivel bővítették, hogy a forgalmat távolabb tartsák. Ez megakadályozza azt, hogy valaki egy autóbombával túl közel parkoljon. A kerítés mellett, ami még szembeötlik a laikus turistáknak, az pedig a speciális biztonsági személyzet emberei (Secret Service). Általában sötét szemüvegben különböző fedőnevekkel és kisebb csapatokban láthatóak. Nem, ez nem egy film, ezek az emberek speciális kiképzésben részesültek, hogy megvédjék az USA jelenlegi és korábbi elnökeit és családtagjaikat, amíg hivatalban vannak, és még tíz évig azután is.
Az ingatlan minden ablaka a legerősebb ballisztikus üveggel van ellátva (az 1950-es években építették be). A történelmi épületre már 2 100 láb (640 méter) távolságból is lőttek, és a Fehér Házon golyómaradványokat is találtak. A Fehér Ház egy speciális légszűrő rendszerrel rendelkezik, amelynek az a feladata, hogy a bejutó levegőt szűrje és a szennyező anyagoktól megtisztítsa. Nemcsak a levegő nem "mehet" be csekkolás nélkül.
Minden ételt, ami a Fehér Házba kerül, legyen az a ház szakácsának elkészítésére szánt vagy látogatók által hozott, ellenőrizni kell. Az összes ellenőrzést egy külső létesítményben végzik, ellenőrizetlen étel be sem juthat a területre.
A létesítményt a levegőből is védik, az épület feletti és körüli részen repülőgépek és helikopterek sem repülhetnek. A 2001. szeptember 11-i támadások után ezt a légterületet kibővítették és szigorúbban őrzik. A Fehér Ház legfelső szintjén egy radar figyelemmel kíséri a tiltott légteret a nap 24 órájában. Lézerek érzékelik, ha valami megzavarja a repülési tilalmi zónát.
Ezek azok az intézkedések, amelyeket a nyilvánossággal megosztottak, így valószínűsíthető, hogy vannak olyan dolgok, amelyekről nem beszélhetnek, de fontos részét képezhetik a védelemnek. Pont ezek miatt merül fel a kérdés, vajon hogyan tudnák ezt a szintű védelmet biztosítani akkor, ha megnyitják a Fehér Ház kapuit és 20-25 000 embert engednek be egy ketrecharc gálára, amelyen lehet, hogy még egy Conor McGregort is láthatnak a rajongók az oktagonban? Nos, erre legkésőbb 2026. júliusában kapunk választ. Csak bírjuk kivárni.