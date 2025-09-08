Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok történetében először rendeznek UFC-gálát a Fehér Házban. Ezt maga a szervezet elnöke, Dana White jelentette be. Az eseményt 2026. július 4-én, az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják, és a tervek szerint a jubileumi ünnepségsorozat egyik központi programja lesz. Aki felkapta a fejét a hírre, vagy azóta is csak hitetlenkedve csóválja, annak elmondjuk, hogy mindez nem jöhetne létre anélkül, hogy az USA regnáló elnöke, Donald Trump Jr. nem lenne lelkes támogatója a ketrecharcnak, és nem mellesleg nem lenne jó barátja White-nak. Ráadásul az UFC főnöke azt is elárulta, hogy az ötlet magától Donald Trumptól származik, aki még üzletemberként adott otthont az első UFC-gálák némelyikének saját ingatlanjain.

A washingtoni Fehér Ház, ahol az UFC gáláját tervezik

Fotó: LENIN NOLLY / NurPhoto

Az UFC története során először költözik be a Fehér Házba

Már önmagában az is történelmi tett, hogy az UFC beköltözhet a világ egyik legjobban védett területére, az meg tényleg csak hab azon a bizonyos tortán, hogy Trump elnök szerint akár 25 000 ember is megnézheti majd a helyszínen a gálát. Hogy ezt miért is akkora szó? Nos, leginkább azért, mert a Fehér Házban és annak közvetlen környékén olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, amilyenekkel nem nagyon találkozhattak az emberek máshol.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, röviden tekintsük át a Fehér Ház amúgy rendkívül gazdag történelmét.

Az ikonikus építményt 1792 és 1800 között építették, aztán az 1812-ben kitört, britek elleni háború alatt 1814-ben a brit hadsereg felgyújtotta az épületet, miután megszállta a fővárost.

A korábbi gyarmattartó porig akarta rombolni a Fehér Házat, amelyet csak egy óriási eső mentett meg attól, hogy tényleg a földdel tegyék a lángok egyenlővé. Aztán a háború után a Fehér Házat az 1820-as években újjáépítették, és az évek során bővítették, többek között 1949 és 1951 között jelentős belső átalakításokat végeztek el rajta.

A nyugati szárnyat 1902-ben építették hozzá, hogy több irodaterületet hozzanak létre. Ezt csak ideiglenes megoldásnak szánták, de 1909-ben William Taft elnök úgy döntött, hogy megduplázza a méretét. Taft valódi építészeti öröksége az Ovális Iroda megépítésével jött létre. Az épület eredeti részét képező kék szoba ihlette ovális alakja Washington elnök philadelphiai kastélyára, az amerikai kongresszus eredeti székhelyére vezethető vissza. Ez a szoba egyébként azóta is az elnök fő munkaterülete.