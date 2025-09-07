A US Open, azaz a amerikai nyílt teniszbajnokság 2025. évi női fináléját a címvédő Arina Szabalenka nyerte meg, ráadásul tette mindezt két játszmában a hazai közönség előtt szereplő Amanda Anisimova ellen, írta meg a Magyar Nemzet. A fehérorosz játékos világelsőként húzta be a trófeát, és tizenegy év után, azaz 2014 óta az első, aki meg tudta védeni a női egyes címét New Yorkban. Szabalenka egyébként a US Open megnyerésével pályafutása negyedik egyéni Grand Slam-trófeáját szerezte meg.

A US Open női fináléja két szettben dőlt el

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A US Open tavalyi győztese címet védett

A fehérorosz Arina Szabalenka számára jól jött a mostani cím, mert a tavalyi US Open óta nem nyert Grand Slam-címet, ugyanakkor idén már kétszer is szerepelt döntőben. Amanda Anisimova a wimbledoni elődöntőben verte meg még őt, az amerikai teniszező aztán pályafutása első GS-fináléjában végül simán kikapott. Anisimova tehát most hazai pályán tehetett kísérletet arra, hogy nyerjen, míg a világelső Szabalenka szintén szoros elődöntő után kísérelte meg a címvédést New Yorkban.

A mérkőzésről bővebben a fentebb hivatkozott Magyar Nemzet cikkben olvashatnak, amelynek végeredménye 6:3, 7:6 (7-3) lett.