Sportszakmai értelemben mondhatjuk, hogy minden megy a maga rendjén a New York-i Grand Slam-tornán: a férfi egyéni versenyben a világelső Jannik Sinner és a második Carlos Alcaraz mellett a 25. egyéni GS-győzelmére hajtó Novak Djokovics is bejutott a legjobb négy közé (a döntőt előbbi kettő vívhatja), míg a nőknél is három top 10-es volt az elődöntőben, kiegészülve a mentális betegségéből talán sikeresen kilábaló Naomi Oszakával. A 2025-ös US Open azonban nem csak a teniszről, az elképesztő rekordokról és drámákról marad emlékezetes, hanem a botrányos jelenetek soráról is.
Az egykor valóban az arisztokraták sportjának számító tenisz hála az égnek ma már mindenki játéka, egy ütő és egy órás pályabérlés már tényleg nem számít luxizásnak. A sportág annak ellenére, hogy sikeresen bővítette a bázisát, igyekezett valamit megőrizni az eleganciájából is. Igaz, hogy ma már csak Wimbledonban kötelező a fehér viselet a játékosoknak, de már ott is egyre elnézőbbek a rendezők, legyen szó öltözködésről vagy viselkedésről.
A viselkedési etikettet egyébként – ha már a US Openről van szó – a jenkik dobták először a kukába: John McEnroe és Jimmy Connors '70-es, '80-as évekbeli meccsein kikerekedett szemmel figyelte az úri közönség, ahogy a két nagy pofájú fickó, hol egymást, hol mindenki mást ócsárolva üvöltözik a pályán. Mellesleg mindketten őrülten jó játékosok váltak, így aztán könnyebben elnézték nekik a kihágásokat, sőt McEnroe-nak védjegyévé váltak az eleresztett ízes káromkodások.
McEnroe, Connors, majd Jim Courier kirohanásai azonban hoztak is a konyhára szépen, egyre többekhez jutott el a sportág, olyanokhoz is, akik egy szép fonák röpte miatt nem ültek volna le a tévé elé.
Az elmúlt másfél évtizedben az ausztrál Nick Kyrgios járt élen a tenisz rendhagyó népszerűsítésében. A jelenleg folyamatos sérülésekkel és súlyos depresszióval egyszerre küzdő, 2022-ben még wimbledoni döntős ausztrál fénykorában futószalagon gyártotta a botrányokat.
Az év utolsó Grand Slam-tornáján azonban mintha összesűrűsödött volna minden, egymást érték a botrányok. A korábbi világelső, eddigi egyetlen GS-győzelmét 2021-ben éppen a US Openen arató Danyiil Medvegyev már az első fordulóban megnyitotta a bolondok házát.
Az orosz játékos hosszú perceken át vitatkozott a vezetőbíróval, amikor ellenfele, Benjamin Bonzi meccslabdához jutott, mert a francia játékos első adogatása során egy fotós – valóban ostoba módon – átrohant a háttérben, hogy jobb pozíciót vehessen fel. Medvegyev érthetően kiakadt ezen, meg azon is, hogy a székbíró nem második adogatást ítélt az elrontott szerva helyet, hanem új első adogatást. Az öt szettben elveszített meccs végén pedig az ütőjén és az edzőjén állt bosszút. Előbbit ripityára törte, utóbbit, Gilles Cervarát pedig kirúgta.
Az orosz sztárjátékos a mérkőzés után láthatóan leginkább saját magában kereste a hibát, ami egy fokkal érettebb viselkedés, mint, amit a korábbi kétszeres Grand Slam-döntős, Sztefanosz Cicipasz bemutatott. A 26. helyen kiemelt görög a második körben kapott ki 2-1-es vezetésről öt játszmában a német Daniel Altmaiertől, amit képtelen volt elviselni. Háromszor szakadt félbe a meccs a verbális kirohanásai miatt, és még a győztes (számára vesztes) pont beütése után sem bírt magával,
a hálónál, kézfogás közben is a németet oltogatta, aki végül nemes egyszerűséggel otthagyta a rossz vesztest.
Cicipasz leginkább azon húzta fel magát, hogy Altmaier a második szettben meglepte egy alulról ütött szervával, ami valóban nem feltétlenül a sportbaráti tisztelet kinyilvánítása. A görög ezek után azzal fenyegette meg, hogy legközelebb ne csodálkozzon, ha kibombázza egy adogatással.
Ha kikapok, nem kezdek el vitatkozni a pillanat hevében. Jobb lehiggadni. Majd meglátjuk, hogy folytatja-e a légkondis konditeremben, egy levezető szobabiciklizés közben”
– mondta a német.
A női egyes versenyben Jelena Osztapenko bizonyult rossz vesztesnek. A 2017-es Garros-győztes a második fordulóban kapott ki a világranglistán a torna előtt csak 143. amerikai Taylor Townsendtől. A lett sztárjátékos a meccs után iskolázatlannak és egy nullának nevezte Townsendet, mert az szembe menve az íratlan szabályokkal nem kért tőle bocsánatot egy hálón megpattanó labdából szerzett pont után.
A sportolók mentségére szólhat, hogy a US Open a szezon utolsó Grand Slam-tornája, ráadásul a legtöbb játékos ilyenkor már nyolc hónapja az utazás-verseny-utazás verkliben éli az életét. Akiknek jól alakultak az előző hónapok, azok érthetően fel vannak dobva, akik pedig csalódottan érkeznek New Yorkba, azok az utolsó szalmaszálba kapaszkodnának, hogy mentsék, ami még menthető. A játékosok augusztus végére, szeptember elejére már fizikálisan és idegileg is a teljesítő- és tűrőképességük határán vannak, amivel szintén magyarázható, hogy többen is elveszítik a fejüket. De az idei felhozatal még ezzel együtt is nagyon erős...
Merthogy a New York-i közönség még a Melbourne-ben tapasztalható őrületen is túltesz. Ezen a két GS-helyszínen a pályák körül ugyanis nem csak valakinek, hanem valaki ellen is ugyanolyan vehemenciával tudnak kiállni a drukkerek.
Valóban elég őrültek a nézők. Képesek bárkinek az agyára menni és felidegesíteni. Amihez még hozzá jön, hogy ez az év utolsó GS-tornája, az utolsó esély, hogy messzire juthass. Érthető, ha mindenki feszült, és talán túl érzelmes is”
– mondja az amerikai Jessica Pegula.
Akivel biztosan nem ért egyet Novak Djokovics. A Taylor Fritz elleni négyszettes győzelem során a szurkolók jelentős rész túlzásba vitte a hazai fiú biztatását, ami sokak szerint többször is túlment a jó ízlés határán.
A harmadik szett elejétől Novak minden egyes elrontott ütése hatalmas ovációt váltott ki a nézőkből. Botrányos volt az egész. A mérkőzésvezető újra és újra megkérte a szurkolókat, hogy csendesedjenek el, de a próbálkozásaival sok sikert nem ért el
– írta a meccsről a belgrádi Blic. Mi azért hozzátesszük, hogy a felhergelt Djokovics, aki egyszer még a székbírónál is panaszt tett a nézőkre, nem maradt adós válasszal és többször is mutogatással hergelt az Arthur Ashe Stadion már egyébként is eléggé begőzölt nézőit.
Vannak, aki szerint a nézők csak show-t akarnak, a játékosoknak pedig meg kell tanulniuk elviselni ezt, ahogy fejük fölött elzúgó repülőgépeket, a zakatoló vonatokat, és azt, hogy a nézőtéren soha nincsen csend. A New York-i közönséget nem lehet elcsendesíteni.
És nem lehet leszoktatni a füvezésről sem. Vígan pöfékelnek a lelátón, senkitől sem zavartatva, arra pedig magasról tesznek, hogy esetleg valakit zavar a pályán. Casper Ruudot például pont zavarja és ennek hangot is adott, de hiába reklamált a mérkőzésvezetőnél, az tehetetlen volt.
Ez New York legnagyobb árnyoldala. A marihuána-szag mindenhol érezhető" – mondta Caspr Ruud. „Még az edzés- és versenyhelyszínen is. Ezt el kell fogadni, de számomra egyáltalán nem kellemes”
– tette hozzá a teniszező a DR dán közszolgálati televízió kérdésére.
New York államban 2021 óta legális a kannabisz birtoklása és fogyasztása a 21 év felettiek számára. Alexander Zverev már 2023-ban úgy fogalmazott: „Az egész pálya úgy bűzlött, mintha Snoop Dogg nappalijában játszanánk.”
„Ők hamburgert esznek, sört isznak, dohányoznak, és nem ritkán beszélgetnek még a labdamenetek alatt is. Némelyikük inkább egy buliban érzi magát, nem egy sporteseményen” – kommentálta a jelenséget Christer Francke, az Eurosport teniszelemzője. Azt meg mi tesszük hozzá, hogy néha még a játékosokat is megpróbálják meglopni a pályán.
Az biztos, hogy a helyzet jobb már nem lesz, a csendes teniszmeccsek kora végérvényesen lejárt.