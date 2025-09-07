Sportszakmai értelemben mondhatjuk, hogy minden megy a maga rendjén a New York-i Grand Slam-tornán: a férfi egyéni versenyben a világelső Jannik Sinner és a második Carlos Alcaraz mellett a 25. egyéni GS-győzelmére hajtó Novak Djokovics is bejutott a legjobb négy közé (a döntőt előbbi kettő vívhatja), míg a nőknél is három top 10-es volt az elődöntőben, kiegészülve a mentális betegségéből talán sikeresen kilábaló Naomi Oszakával. A 2025-ös US Open azonban nem csak a teniszről, az elképesztő rekordokról és drámákról marad emlékezetes, hanem a botrányos jelenetek soráról is.

Jannik Sinner szinte hibátlan játékát öröm nézni a US Open káoszában

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem most kezdődtek a botrányok

Az egykor valóban az arisztokraták sportjának számító tenisz hála az égnek ma már mindenki játéka, egy ütő és egy órás pályabérlés már tényleg nem számít luxizásnak. A sportág annak ellenére, hogy sikeresen bővítette a bázisát, igyekezett valamit megőrizni az eleganciájából is. Igaz, hogy ma már csak Wimbledonban kötelező a fehér viselet a játékosoknak, de már ott is egyre elnézőbbek a rendezők, legyen szó öltözködésről vagy viselkedésről.

A viselkedési etikettet egyébként – ha már a US Openről van szó – a jenkik dobták először a kukába: John McEnroe és Jimmy Connors '70-es, '80-as évekbeli meccsein kikerekedett szemmel figyelte az úri közönség, ahogy a két nagy pofájú fickó, hol egymást, hol mindenki mást ócsárolva üvöltözik a pályán. Mellesleg mindketten őrülten jó játékosok váltak, így aztán könnyebben elnézték nekik a kihágásokat, sőt McEnroe-nak védjegyévé váltak az eleresztett ízes káromkodások.

McEnroe, Connors, majd Jim Courier kirohanásai azonban hoztak is a konyhára szépen, egyre többekhez jutott el a sportág, olyanokhoz is, akik egy szép fonák röpte miatt nem ültek volna le a tévé elé.

Az elmúlt másfél évtizedben az ausztrál Nick Kyrgios járt élen a tenisz rendhagyó népszerűsítésében. A jelenleg folyamatos sérülésekkel és súlyos depresszióval egyszerre küzdő, 2022-ben még wimbledoni döntős ausztrál fénykorában futószalagon gyártotta a botrányokat.

Játékosok és szurkolók együtt teszik tönkre a US Opent

Az év utolsó Grand Slam-tornáján azonban mintha összesűrűsödött volna minden, egymást érték a botrányok. A korábbi világelső, eddigi egyetlen GS-győzelmét 2021-ben éppen a US Openen arató Danyiil Medvegyev már az első fordulóban megnyitotta a bolondok házát.