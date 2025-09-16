A jamaicai legenda még mindig a világ leggyorsabb emberének számít, hiszen több rekordot is tart, ám a nyolcszoros olimpiai bajnok jelenleg meglepő godnokkal küzd. A 2017-ben visszavonult Usain Bolt az elmúlt évben az Achilles-ín szakadása miatt szenvedett sokat, sérülése pedig az egykor elképesztő fizikai állapotára és állóképességére is erősen rányomta a bélyegét.

Usain Bolt 2017-ben vonult vissza a profi sporttól

Fotó: STR / JIJI PRESS

Usain Bolt sokkoló állapotban van

A jamaicai atléta a The Guardiannek adott interjújában meglepő fejleményekről számolt be a fizikai állapotával kapcsolatban.

„Most többnyire edzőtermi edzéseket végzek. Nem vagyok oda érte, de most, hogy egy ideje már nem versenyzem, azt hiszem, el kell kezdenem futni.

Mert amikor felmegyek az emeletre, kifulladok, szinte nem kapok levegőt. Azt hiszem, amikor újra elkezdek teljes intenzitással edzeni, valószínűleg futnom kell majd néhány kört, hogy rendbe jöjjön a légzésem

– mondta Bolt.

There's a lot of that going around.



Usain Bolt, 39.



😥 pic.twitter.com/5oS3poNmBC — tern (@1goodtern) September 15, 2025

A 39 éves sztár még mindig három világcsúcsot tart, köztük a világhírű 9,58 másodperces időt 100 méteren, továbbá 200 méteren és 4x100 méteren is övé az abszolút rekord. Az edzés, a táplálkozás és a futástechnológia fejlődése ellenére senki sem került még a közelébe sem annak, hogy megdöntse ezeket a csúcsot. Amikor arról kérdezték, hogy miért nem olyan gyorsak a mai sprinterek, mint az ő generációja, így válaszolt:

Mi egyszerűen csak tehetségesebbek vagyunk. Mindössze ennyit tudok erről mondani.

Visszavonulása óta Bolt már nem követi aktívan az atlétikai eseményeket, de ebben a hónapban Tokióba utazott, hogy megnézze Melissa Jefferson-Woodent és az Oblique Seville-t a világbajnokságon. Utóbbi Bolt óta az első jamaicai világbajnok lett 100 méteren az atlétikai vb-n. Eközben a legenda példás családpaként tölti mindennapjait, három gyermeke mellett nem unatkozik, és nekik is köszönheti, hogy megtalálta új szenvedélyét, a legózást.

Usain Bolt új szenvedélyt talált az életében

Fotó: RICHARD A. BROOKS / Afp

Nos, általában pont időben kelek, hogy elkísérjem a gyerekeket az iskolába. Ha nincs semmi dolgom, csak pihenek. Talán néha edzek is, ha jókedvem van, vagy nézek valamilyen sorozatot,

és lazítok, amíg a gyerekek haza nem érnek. Aztán eltöltök velük egy kis időt, amíg el nem kezdenek idegesíteni, aztán elmegyek. Utána meg csak otthon maradok és filmeket nézek, vagy most a Lego-ra koncentrálok, szóval legózok” – árulta el Bolt, mivel telnek manapság a hétköznapjai.