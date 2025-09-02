Az igazság valószínűleg sohasem fog kiderülni, az érintettek igyekeznek kimosni magukat a kínos ügyből. Az úszóbotrányt próbálják egy kis ejnye-bejnyével letudni az olaszok, akik gyorsan intézkedtek. Elvégre van, aki szerint a lopás nem is akkora bűn.

Itt még úszódresszben az olasz úszóbotrány egyik szereplője, Anita Bottazzo Fotó: Fazry Ismail / MTI/EPA

A szingapúri rendőrség augusztus 14-én a repülőtéren elfogta Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót, mivel a térfigyelő kamerákon észrevették, hogy a vámmentes boltból Tarantino három parfümöt lopott el, amiket Pilato táskájába csúsztatott.

A két úszónőnek azonnal elvették az útlevelét, majd kihallgatták és lopással vádolták meg őket. Bilincsben vitték el őket a termináltól, a rendőrségen több órát töltöttek őrizetben, ami alatt Bottazzót is kihallgatták

– számol be a bizarr úszóbotrányról az Eurosport. Akár napokig fogva tarthatták volna őket, de az olasz illetékesek közbenjárására 15-én már egy szállodai szobában aludhattak. A bíró 18-án azt az ítéletet hozta, hogy figyelmeztetéssel lezárja a nyomozást, és engedélyezi az úszónők hazautazását.

Pikáns részletek

Ennyivel és egy kis dorgálással le is zárulhatott volna a kényes mizéria. Az olasz úszószövetség fegyelmi eljárást indított, és magyarázatot várt a történtekre. Ekkor derültek ki olyan részletek, illetve kételyekre okot adó szálak, amelyek miatt tovább dagadt az úszóbotrány.

Pilato egy hosszú posztban azt állítja: ártatlan, nem is tudott a lopásról és Tarantinót vádolja azzal, hogy becsempészte a táskájába a parfümöket.

A lap szerint Tarantino nem szólalt meg az ügyben, ám felfüggesztette a közösségi médiás oldalait, az olasz sajtó oknyomozása után viszont egyéb részletek is kiderültek. A szintén velük utazó Anita Bottazzót például szinte meztelenre vetkőztették a rendőrök, nehogy a ruhájában rejtsen el árukat.

Az úszóbotrány utóélete

Akárhogy is történt, az úszónők a szingapúri világbajnokság után Balin nyaraltak, és érdekes, hogy három parfümöt lovasítottak meg. Pont annyit, amennyien voltak... Az olasz válogatott technikai vezetőjét, Cesare Butini elszomorította a válogatott sportolók viselkedése. Ugyanakkor a korábbi úszónő, Novella Calligaris furcsa erkölcsi mércét állított fel az ügy kapcsán.



Szerintem ez csak egy ostoba, fiatalos tréfa volt: természetesen nem jó az egész, mert a sportolóknak példát kellene mutatniuk, de Olaszországban vannak, akik sokkal többet lopnak náluk, és szóba sem kerül, hogy elkapják őket. Ehhez képest eltúlzott az, amekkora hírverést kap Olaszországban a téma

– adott meghökkentő magyarázatot az olaszok első olimpiai érmese, a 70 esztendős legenda.