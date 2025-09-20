A férfi gyaloglókat – köztük a magyar Venyercsán Bencét – a női mezőnyhöz hasonlóan kellemes idő várta a vb-n a japán fővárosban, ahol ugyan a páratartalom magas volt, ám a hőmérséklet csupán 25 fok.

Venyercsán Bence is befejezte a szereplését a tokiói atlétikai vb-n

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Venyercsán Bence 32. lett a vb-n

A 46 atléta a Nemzeti Stadionból indult és az aréna melletti parkban kialakított egy kilométeres pályán teljesítette a távot.

Ellentétben a női viadallal, mely során korán szétszakadt a mezőny, a férfiaknál a táv felénél még bő tízfős volt az élboly, de még a harmincadik helyen haladó hátránya sem volt nagyobb félpercnél. A legjobbak csoportja aztán néhány kilométeren belül nyolcfősre apadt, majd a hazaiak világcsúcstartója, a kétszeres vb-győztes Jamanisi Tosikazu váltott ritmust, amit csupán kevesen bírtak.

A japán klasszis négy kilométerrel a vége előtt a második helyen haladó spanyol Paul McGrathot is kezdte leszakítani, ekkor azonban megkapta harmadik figyelmeztetését, amiért két percre ki kellett állnia.

Ezzel a hazai aranyálmok szertefoszlottak, elöl pedig a spanyol haladt a győzelem felé, s még másfél km-rel a cél előtt is úgy tűnt, ő ünnepelhet majd a végén. A mögötte haladó kínai Vang Csao-csao és a brazil Caio Bonfim azonban jobban bírta a végét nála. Különösen a dél-amerikaiban maradt rengeteg tartalék a hajrára és végül minden vetélytársát megelőzve, 1:18:35 órás idővel megszerezte karrierje első világbajnoki címét, a kínai és spanyol riválisa előtt. A 34 éves Bonfim egy hete második lett 35 kilométeren, míg a tavalyi olimpián szintén ezüstöt nyert 20 kilométeren.

Venyercsán Bence 35 kilométeren nagyszerű versenyzéssel a 22. lett, s ugyan ezt a helyezést most nem sikerült megismételni, de újra jó versenyt produkált.

A BHSE atlétája a verseny háromnegyedében a mezőny hátsó részében gyalogolt, azt követően viszont ritmust váltott és sorra előzte meg riválisait, végül pedig 1:23:06 órás eredménnyel a 32. helyen zárt - írja az MTI.

A taktikám hasonló volt a 35 kilométereshez. Az elején óvatosabb iramban kezdtem, és igyekeztem rátalálni a megfelelő tempóra és ez viszonylag hamar sikerült is

- nyilatkozta az MTI-nek Venyercsán, hozzátéve, hogy szerencséjére, sokáig tudott másokkal egy bolyban gyalogolni, legtovább a finn Jerry Jokinennel ment együtt, akitől az utolsó öt kilométeren szakadt el. - „Az utolsó öt-hat kilométeren mentem nagyobb tempót, mert éreztem, hogy van még bennem. És ebben a szakaszban előztem többeket, igaz, nem annyi ellenfelet, mint 35 kilométeren. Viszont azt gondolom, a 32. hely reális és megmutatja, hogy most hol vagyok ebben a mezőnyben."