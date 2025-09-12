A kétszeres világbajnok dartsos a Players Championship 26. tornáján Callan Rydz ellen játszott, de a közelükből folyamatosan zajok hallatszottak a közönség soraiból. Ezt elégelte meg egy idő után Gary Anderson, aki hangosan ki is szólt a renitenseknek, hogy: „Mi itt dartsozunk!”. Csakhogy mindeközben éppen Rydz dobott, és valószínűleg emiatt elrontotta a dupla 20-as kiszállóját. A skót játékos magára vette a dolgot, hogy a kiabálásával megzavarta a riválisát, és ezért úgy döntött, a következő körben szándékosan elrontja a saját kiszállóját (dupla 20 kellett volna neki is, de direkt bullt, azaz 50 pontot dobott), hogy Rydz megnyerhesse a leget. A vetélytársa élt is lehetőséggel és 4-3-ra vezetett is, de Anderson végül 6-4-es győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe.

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A világbajnok dartsosnak helyén volt a szíve

Itt azonban jó eséllyel nem ért véget ez a történet, mert Anderson ezzel még egy eljárást is megkockáztatott, aminek büntetés lehet a vége. A skót ikon ugyanis pénzbüntetést kaphat a Fair play-díjas cselekedetéért, mert a PDC szabályaiban van egy pont, mely szerint a játékosoknak minden körülmények között a legjobbjukat kell nyújtaniuk, tehát direkt nem veszíthetnek.

A lenti felvételen 11.10-től érdemes nézni a videót, innentől indulnak be az események.