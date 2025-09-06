A tiszaújvárosiak 26 éves sportolója, aki a gyorsasági szakágban világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok, nem kezdett jól, a rajt után összeütközött két moldovai riválisával és tetemes hátrányba került. A küzdelmes első kör után, az első futószakaszt követően azonban már Bragato Giada állt az élen és nem engedte ki a kezéből az első helyet és pályafutása első világbajnoki címét. A folytatásban uralta a mezőnyt, amely belvárosi szakaszokon is lapátolt, négy kört megtéve, és végül magabiztos győzelmet aratott. A második helyen a moldovai Daniela Cociu, a harmadikon pedig a címvédőként indult ukrán Ludmila Babak ért a célba.

Bragato Giada alighogy átvette a világbajnoki aranyérmet, már mehetett is doppingellenőrzésre

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A verseny másik magyarja, a pénteken U23-ban címét megvédve aranyérmes Matkovics Lili Sára hatodik lett.

Világbajnoki ünneplés doppingellenőrökkel

„Mindenben volt részem, ütközésben, kiforgatásban, de borulásban szerencsére nem. Az elején nem gondoltam, hogy nyerni fogok, tele ment a hajóm vízzel és csak arra figyeltem, hogy felzárkózzak” – értékelt a Bragato Giada az MTI-nek.

Az ünneplésre apró árnyékot vet, hogy a doppingellenőrök már az interjúkészítések közben felkértek, hogy ha végzett, tartson velük mintavételre.

„A szezon elején nem mondtam volna, hogy éremmel zárom majd az évet, pláne egy arannyal, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült. Köszönöm az edzőmnek (Krucsai József), a családomnak, illetve a klubomnak, amely nem engedte el a kezemet a szezoneleji válogató után. Hálás vagyok a maraton szakágnak is, amelytől esélyt kaptam, hogy bebizonyítsam, igenis jó versenyző vagyok. Azért is hálás vagyok, hogy itthon tudtam nyerni. Tíz éve is indultam itt Győrben, akkor harmadik lettem úgy, hogy Babak nyert, örülök, hogy most magyar arany lett a vége.”

A fiatalok is termelték az aranyérmeket

A délelőtti korosztályos versenyekben is hazai sikereknek tapsolhatott a közönség: az ifjúsági kenu kettesek 14,4 kilométeres futamát a Faragó-Tóth Vince, Faragó-Tóth Ábel duó nyerte Hancz Illés és Gyurós Arnold előtt és a női kajak párosoknál (18,1 km) is kettős magyar győzelem született Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka, illetve az ezüstérmes Jámbor Lotti, Katona Réka Sára egység révén.