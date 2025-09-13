A világcsúcstartó Mike Powell legutóbb a kaliforniai Azusa Pacific egyetemen dolgozott, az atlétikai csapat edzői stábjának tagja volt, az eltiltásával kapcsolatban azonban részleteket nem közöltek.

Mike Powell 34 éve felállított világcsúcsát a mai napig nem tudták megdönteni

Fotó: Don Emmert/AFP

Marcus Dawal, az egyetem sportinformációs igazgatója elmondta, hogy a 61 éves Powell a 2023-as szezonban részmunkaidőben dolgozott a csapat mellett, majd 2024 tavaszán egy másik állás miatt távozott.

Az AIU bejelentéséből is csak annyi derül ki, hogy biztonsági okokból került sor Powell eltiltására, melynek értelmében nem vehet részt semmilyen eseményen, amely a Nemzetközi Atlétikai Szövetség égisze alá tartozik.

Eltiltották a verhetetlen világcsúcstartót

A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől eltiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez. Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a távolugrás 895 centiméteres világrekordját.

Let's relive the climax of a titan battle as Carl Lewis flies out to the longest jump ever at a fourth-round 8.91 (2.9, CR) and then Mike Powell reaches even further at a WR of 8.95 at his fifth (0.3) to claim a most dramatic World title in the LJ in Tokyo 34 years ago today pic.twitter.com/fMCdkUbnI8 — Costas Goulas (@LsabreAvenger) August 30, 2025

Powell akkor azt a Carl Lewist taszította le a trónról, aki 1981 óta nem kapott ki ebben a számban. Ráadásul Lewis minden idők legjobb sorozatát produkálta, öt érvényes ugrásának 883 centiméter volt az átlaga. Azonban Lewisnak a 891 centis legjobb ugrása sem volt elég a győzelemhez, ugyanis az ötödik körben Powell 895 centivel landolt, és mivel a kísérleténél csak 0.3 méteres volt a hátszél, 23 év után ő döntötte meg Bob Beamon 890 centis világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.