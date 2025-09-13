Live
Bizonytalan időre minden, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) égisze alá tartozó eseménytől eltiltotta Mike Powellt, a férfi távolugrás világcsúcstartóját a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (AIU). Mike Powell így nem vehet részt a tokiói atlétikai világbajnokságon, ami azért is pikáns, mert 1991-ben pont Tokióban állította fel a a mai napig élő világcsúcsát.

A világcsúcstartó Mike Powell legutóbb a kaliforniai Azusa Pacific egyetemen dolgozott, az atlétikai csapat edzői stábjának tagja volt, az eltiltásával kapcsolatban azonban részleteket nem közöltek.

Mike Powell 34 éve felállított világcsúcsát a mai napig nem tudták megdönteni, atlétika, tokió
Mike Powell 34 éve felállított világcsúcsát a mai napig nem tudták megdönteni
Fotó: Don Emmert/AFP

Marcus Dawal, az egyetem sportinformációs igazgatója elmondta, hogy a 61 éves Powell a 2023-as szezonban részmunkaidőben dolgozott a csapat mellett, majd 2024 tavaszán egy másik állás miatt távozott.

Az AIU bejelentéséből is csak annyi derül ki, hogy biztonsági okokból került sor Powell eltiltására, melynek értelmében nem vehet részt semmilyen eseményen, amely a Nemzetközi Atlétikai Szövetség égisze alá tartozik.

Eltiltották a verhetetlen világcsúcstartót

A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől eltiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez. Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a távolugrás 895 centiméteres világrekordját.

Powell akkor azt a Carl Lewist taszította le a trónról, aki 1981 óta nem kapott ki ebben a számban. Ráadásul Lewis minden idők legjobb sorozatát produkálta, öt érvényes ugrásának 883 centiméter volt az átlaga. Azonban Lewisnak a 891 centis legjobb ugrása sem volt elég a győzelemhez, ugyanis az ötödik körben Powell 895 centivel landolt, és mivel a kísérleténél csak 0.3 méteres volt a hátszél, 23 év után ő döntötte meg Bob Beamon 890 centis világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.

