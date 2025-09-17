Live
Szeptember második felében kezdődik a pekingi keménypályás tenisztorna. A nemzetközi megmérettetésen nem lesz ott a női világelső teniszező egy sérülés miatt.

A világelső teniszező fehérorosz Arina Szabalenka kisebb sérülés miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő és október 5-ig tartó pekingi keménypályás tenisztorna női versenyében.

A világelső teniszező nem lesz ott Kínában
A világelső teniszező nem lesz ott Kínában
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világelső teniszező a US Openen sérült meg

A világelső szerdán jelentette be, hogy az amerikai nyílt bajnokságon megsérült, ezért nem léphet pályára Kínában. Az év hátralévő részében arra fogok koncentrálni, hogy tökéletesen egészséges legyek mondta Szabalenka, aki tervei szerint az október 6-án kezdődő vuhani tornán ismét ott lesz a mezőnyben. 

Szabalenka a US Open megnyerésével a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette. Idén döntős volt Melbourne-ben és Párizsban, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott. A pekingi torna férfiversenyében sem indul a világelső, a spanyol Carlos Alcaraz ugyanis nem nevezett.

 

