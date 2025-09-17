A világelső teniszező fehérorosz Arina Szabalenka kisebb sérülés miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő és október 5-ig tartó pekingi keménypályás tenisztorna női versenyében.

A világelső teniszező nem lesz ott Kínában

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világelső teniszező a US Openen sérült meg

A világelső szerdán jelentette be, hogy az amerikai nyílt bajnokságon megsérült, ezért nem léphet pályára Kínában. „Az év hátralévő részében arra fogok koncentrálni, hogy tökéletesen egészséges legyek” – mondta Szabalenka, aki tervei szerint az október 6-án kezdődő vuhani tornán ismét ott lesz a mezőnyben.

Szabalenka a US Open megnyerésével a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette. Idén döntős volt Melbourne-ben és Párizsban, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott. A pekingi torna férfiversenyében sem indul a világelső, a spanyol Carlos Alcaraz ugyanis nem nevezett.