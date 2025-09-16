„A Világsakkfesztivál minden évben különleges élmény számomra. A programok kitalálásában és szervezésében is aktívan részt veszek személyesen. Idén különösen várom a közösségi szimultánt, amelyben hat táblán játszom egyszerre, mindegyiken egy-egy közösség ellen” – mondta Polgár Judit, az esemény főszervezője és megálmodója a keddi sajtótájékoztatón. Hozzátette, lesz spanyol és magyar csapat, érkezik egy korábbi sakkboksz-világbajnok, és a világ legnagyobb sakk platformjai is bekapcsolódnak majd a játékba.

Polgár Judit ismét elhozza Budapestre a Világsakkfesztivált

Fotó: Stiller Ákos

„A látogatók kipróbálhatják a világ első, mesterséges intelligenciával működő sakkrobotját, a Momentán Társulat tagjai pedig interaktív improvizációs játékokba vonják be a közönséget.

Minden programelemünkben az értéket képviseljük, célunk, hogy ezeket minden korosztály számára élményszerűen közvetítsük.

Hiszem, hogy a játék és a gondolkodás együtt inspirál, és ezt az inspirációt szeretnénk átadni a fesztivál minden pillanatában” – fogalmazott minden idők legjobb női játékosa.

Világújdonság a Világsakkfesztiválon

Az idei fesztivál kiemelt újdonsága a RubikSakk, egy olyan vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival.

A világon először – 50 csapat részvételével – RubikSakk-versenyt is rendeznek, melynek mezőnye az esemény meghirdetése után röviddel betelt. A különleges szabályrendszerű tornán a vegyes páros egyik tagja a táblán küzd, míg társa egy Rubik-kocka feladványt old meg, tudásával meghatározott módon befolyásolja a sakkjátszma alakulását.

A Rubiksakk világpremierje is Budapesten lesz

Fotó: Stiller Ákos

„A sakk tökéletes példája annak, hogy egy játék miként válhat az elmélyült gondolkodás, a stratégia és az innováció forrásává. Ezért fontos számunkra és különösen nagy megtiszteltetés is, hogy immár hetedik éve támogathatjuk a Polgár Judit Világsakkfesztivált, amely inspiráló módon mutatja be a játék erejét a társadalom szélesebb köreiben is” – nyilatkozott az MTI-nek az esemény főtámogatója, a Morgan Stanley képviseletében Fogarasi Norbert.