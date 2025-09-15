Vasárnap egy minden korábbinál botrányosabb szakasszal ért véget az egyébként is botrányokkal zsúfolt Vuelta a Espana. Az év utolsó nagy háromhetes körversenyének legutolsó, ünnepinek szánt szakaszát ugyanis szinte a felére kellett rövidíteni a palesztinpárti tüntetők miatt, akik miatt nem juthatott el Madridba a mezőny.

Ilyen volt a hangulat, ahol a Vuelta befutója lett volna

Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

A botrányok sorát azonban mégiscsak egy nagyon is emberi befejezéssel sikerült lezárni.

Vuelta-díjátadó egy parkolóházban

A spanyolországi körversenyen a bringásoknak nem csak a helyenként pokoli hőséggel, az őrült emelkedőkkel, az alig egy-két héttel korábban tövig leégett erdőkkel és a koromfekete hegyoldalak látványával kellett megküzdeniük, hanem az útjukat rendre megzavaró tüntetőkkel is, akik miatt több szakaszt is módosítani, majd a legutolsót végül törölni kellett.

A vasárnap délután történtek nyomán a hagyományos ünnepélyes díjátadó is elmaradt, és úgy tűnt, hogy ezúttal senki nem állhat fel a Vuelta dobogójára. Szerencsére a bringások nem így gondolták, és egy parkolóházban még hivatalos sajtófalat is kerítve megtartották a díj- és mezátadó ceremóniát, így Jonas Vingegaard, a Visma-Lease a Bike dán bringása átvehette a piros, a pontverseny győztese, a szintén dán Mads Pedersen a zöld, a hegyi pontverseny győztese, Jay Vine (UAE Team Emirates) a pöttyös, míg a legjobb fiatal, az amerikai Matthew Riccitello (Israel Premier-Tech) a fehér trikót.

