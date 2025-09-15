Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet egészen biztosan csak az élet írhat. A világ egyik legnagyobb kerékpárversenyének, a vasárnap véget ért Vuelta a Espanának a győztesei ugyanis egészen rendhagyó módon kapták meg a trikóikat, amelyekért három héten át harcoltak.

Vasárnap egy minden korábbinál botrányosabb szakasszal ért véget az egyébként is botrányokkal zsúfolt Vuelta a Espana. Az év utolsó nagy háromhetes körversenyének legutolsó, ünnepinek szánt szakaszát ugyanis szinte a felére kellett rövidíteni a palesztinpárti tüntetők miatt, akik miatt nem juthatott el Madridba a mezőny.

Ilyen volt a hangulat, ahol a Vuelta befutója lett volna
Ilyen volt a hangulat, ahol a Vuelta befutója lett volna
Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

A botrányok sorát azonban mégiscsak egy nagyon is emberi befejezéssel sikerült lezárni.

Vuelta-díjátadó egy parkolóházban

A spanyolországi körversenyen a bringásoknak nem csak a helyenként pokoli hőséggel, az őrült emelkedőkkel, az alig egy-két héttel korábban tövig leégett erdőkkel és a koromfekete hegyoldalak látványával kellett megküzdeniük, hanem az útjukat rendre megzavaró tüntetőkkel is, akik miatt több szakaszt is módosítani, majd a legutolsót végül törölni kellett.

A vasárnap délután történtek nyomán a hagyományos ünnepélyes díjátadó is elmaradt, és úgy tűnt, hogy ezúttal senki nem állhat fel a Vuelta dobogójára. Szerencsére a bringások nem így gondolták, és egy parkolóházban még hivatalos sajtófalat is kerítve megtartották a díj- és mezátadó ceremóniát, így Jonas Vingegaard, a Visma-Lease a Bike dán bringása átvehette a piros, a pontverseny győztese, a szintén dán Mads Pedersen a zöld, a hegyi pontverseny győztese, Jay Vine (UAE Team Emirates) a pöttyös, míg a legjobb fiatal, az amerikai Matthew Riccitello (Israel Premier-Tech) a fehér trikót.

Kapcsolódó cikkek:

Óriási botrány, már a sportolókat is megtámadták, nem sikerült befejezni a Vueltát – videó
Történelmi győzelem a Vuelta mordori szakaszán – videó
Újabb botrány a Vueltán, rohamrendőrökkel verekedtek a tüntetők – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!