Szerdán a Bilbao környéki 157,4 kilométeres, érdekes versenyt ígérő etap várt a Vuelta mezőnyére, ám korántsem volt biztos, hogy végig is tud menni, miután számítani lehetett a korábbi napokat már érintő, Izrael-ellenes tüntetések hevességének fokozódására, adta hírül az MTI. Már a lassú rajtban megállásra kényszerültek a kerékpárosok egy kisebb tiltakozó csoport miatt, ám végül neki tudtak vágni a hét kategorizált emelkedőt és 3 185 méter szintemelkedést tartalmazó penzumnak.

A Vuelta mezőnyére rengeteg rendőr vigyázott

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A Vuelta szerdai napja kalandosra sikerült

A mezőny élén a piros trikós dán Vingegaard-ért dolgozó Visma-Lease a Bike diktált tempót és nem engedett messzire szökést, a végül eltempózó háromfős bolyt is másfél perces távolságon tartotta. Később ezt a csoportot egy másik nyolcas váltotta fel, benne a hazai utakon tekerő Mikel Landával (T-Rex Quick-Step), ám a kiváló lejtmenetező baszk bringás hátfájdalmak miatt ígéretes pozícióból szakadt le. Társainak sem volt esélyük kitartani a nagy tempóban közeledő mezőny előtt, amelyben az esélyesek sorát a portugál Joao Almeida tempóváltásai rostálták.

A jelentős számú biztonsági és rendvédelmi személyzet erőfeszítései ellenére 27 kilométerre a céltól molinót feszített ki az útra néhány tüntető, ám a kerékpárosok kikerülték vagy fejüket lehajtva áttekertek alatta. A célegyenesnél már jóval a befutó előtt rendőrsorfal nézett szembe a kordon túloldalán protestálók tömegével, ennek nyomán menet közben a zsűri úgy döntött, hogy a három kilométeres kapunál mért idők alapján alakul ki az összetett, szakaszgyőztest pedig nem hirdettek.

Az utolsó emelkedőn a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok Tom Pidcock mindenkit leszakított - az itt még a sportért kilátogató szurkolók sorfala között -, még a piros trikós Vingegaard sem tudta tartani a tempóját a legmeredekebb részeken. A közvetlen riválisoktól mintegy tíz másodpercre elszakadt kettősük, ezzel minden bizonnyal változott az összetett élcsoportja, de a hivatalos eredményekre még várni kell. Eredmény: 11. szakasz, Bilbao-Bilbao, 157,4 km: Biztonsági okokból nem hirdettek szakaszgyőztest. Csütörtökön a Laredo és Los Corrales de Buelna közötti 144,9 kilométeres táv vár a mezőnyre. A Vuelta jövő hét vasárnap Madridban zárul.