Szerdán az O Barco de Valdeorras és az Alto de el Morredero közötti 143,2 kilométer megtétele és hegyi befutó várt a Vuelta mezőnyére. A 3371 méter szintemelkedésű etap 8,8 kilométer hosszú, 9,7 százalék átlagmeredekségű emelkedővel zárult. A piros trikós dán Jonas Vingegaard csapata, a Visma-Lease a Bike 12 fős szökést engedett el szűk két percre, így várható volt, hogy az összetett élcsoportjának tagjai fognak megküzdeni egymással a szakaszgyőzelemért.

Mintha Mordor fekete bányái felé tekert volna szerdán a Vuelta mezőnye

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Ennek megfelelően jelentős tempóban csökkentette lemaradását az esélyesek csoportja, szűk 12 kilométerrel a cél előtt a legtovább kitartó szökevényt is befogta. Bár a célnál korábban lévő erős szél miatt felmerült annak a lehetősége, hogy előrébb hozzák a befutót, végül sem az időjárás, sem a versenyt korábban már többször befolyásoló tüntetések miatt nem kellett módosítani az útvonalon.

Erdőtüzek nyomai a Vuelta útvonala mentén

A meredek hegyen a Visma tempója kiszórta a riválisok segítőit, majd Vingegaard közvetlen üldözője, a portugál Joao Almeida rövid időre gondba került egy tempóváltás miatt.

Az erdőtűz nyomait viselő, kopár és fekete hegytetőn hatan maradtak együtt elöl,

a csoportból 3,5 kilométerrel a cél előtt vitte be a döntő támadást Giulio Pellizzari, a 21 esztendős olasz bringás ezzel első profi győzelmét aratta.

Üldözői között az utolsó néhány száz méteren alakultak csupán ki különbségek, másodikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok Tom Pidcock, harmadikként a 2022-ben Giro d'Italia-győztes ausztrál Jai Hindley ért célba, Vingegaard pedig két másodperccel növelte előnyét Almeida előtt az összetettben.

(MTI)

Eredmények:

17. szakasz, O Barco de Valdeorras-Alto de el Morredero, 143,2 km, hegyi befutó:

1. Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:37:00 óra

2. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 16 másodperc hátrány

3. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 18 mp h.

4. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 20 mp h.

5. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 22 mp h.

Az összetett élcsoportja:

1. Vingegaard 64:53:55 óra

2. Almeida 50 másodperc hátrány

3. Pidcock 2:28 perc hátrány

4. Hindley 3:04 p h.