A hétfői szünnap után kedden folytatódott a Vuelta a Espana. A mezőny Poióból indult neki az eredetileg 167,9 kilométeres távnak, és a 3472 méter szintemelkedésűre tervezett etap hegyi befutóban ért volna véget a Castro de Hervillen.
Újfent nagy, 17 fős csoportot engedett el a mezőny több mint hét percre. A bolyt jelentősen megrostálta a négy kategorizált emelkedő közül letekert első három, az utolsó teljesítetten már csak hárman tekertek elöl együtt. A piros trikós Jonas Vingegaard defektet kapott, ám egy csapattárs kerékpárján gyorsan visszazárkózott a riválisokhoz.
A szakasz során Izrael-ellenes tüntetők vágtak ki egy fát úgy, hogy az rálógott az útra, ám a szervezők időben biztonságossá tudták tenni az aszfaltot. Három kilométerrel a tervezett cél előtt olyan jelentős számú protestáló veszélyeztette a verseny biztonságát, hogy nyolc kilométerrel előrehozták a befutót, a bilbaói etappal ellentétben ezúttal hirdettek szakaszgyőztest és az összetett állását is az itt lemért idők alapján hirdették ki.
A záró emelkedőből így alig háromszáz métert teljesítettek a bringások, az elsőségért végül ketten, a szökésből az első támadást megindító spanyol közönségkedvenc Mikel Landa, illetve a kolumbiai Egan Bernal harcoltak. A Tour de France- és Giro d'Italia-győztes Bernal bizonyult gyorsabbnak, aki
2022 januárjában edzés közben nagy sebességgel nekiütközött egy álló busznak, aminek következtében 18 csontja eltört, összeomlott a tüdeje, nyaki csigolyaműtéten is átesett, és 95 százalék volt az esélye annak, hogy lebénul.
Azóta csupán idén februárban hazája bajnokságának mezőnyversenyét és az időfutamot tudta megnyerni, Vueltán pedig a pályafutása első etapsikerét aratta.
Az összetett esélyesei együtt értek célba közel hat perc lemaradással, így a dán Vingegaard változatlan előnnyel vezet.
Eredmények: 16. szakasz, Poio-Castro de Herville, 160 km:
Az összetett élcsoportja:
A vasárnap Madridban záruló Vuelta mezőnyére szerdán az O Barco de Valdeorras és az Alto de el Morredero közötti 143,2 kilométer megtétele és hegyi befutó vár.
(MTI)