A három évvel ezelőtt nagy balesetet szenvedett Egan Bernal sikerével kezdődött a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny záróhete. A szakasz befutóját tüntetések miatt előrébb hozták, az összetett élcsoportja nem változott. Az idei Vuelta a tüntetésekről is emlékezetes lesz.

A hétfői szünnap után kedden folytatódott a Vuelta a Espana. A mezőny Poióból indult neki az eredetileg 167,9 kilométeres távnak, és a 3472 méter szintemelkedésűre tervezett etap hegyi befutóban ért volna véget a Castro de Hervillen.

Team Ineos' Colombian rider Egan Bernal waves during the official teams presentation of the 80th edition of 'La Vuelta' cycling tour of Spain, in Torino, Italy on August 21, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Egan Bernal nyerte a Vuelta újabb botrányszakaszát
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Újfent nagy, 17 fős csoportot engedett el a mezőny több mint hét percre. A bolyt jelentősen megrostálta a négy kategorizált emelkedő közül letekert első három, az utolsó teljesítetten már csak hárman tekertek elöl együtt. A piros trikós Jonas Vingegaard defektet kapott, ám egy csapattárs kerékpárján gyorsan visszazárkózott a riválisokhoz.

A Vuelta újabb botrányszakasza

A szakasz során Izrael-ellenes tüntetők vágtak ki egy fát úgy, hogy az rálógott az útra, ám a szervezők időben biztonságossá tudták tenni az aszfaltot. Három kilométerrel a tervezett cél előtt olyan jelentős számú protestáló veszélyeztette a verseny biztonságát, hogy nyolc kilométerrel előrehozták a befutót, a bilbaói etappal ellentétben ezúttal hirdettek szakaszgyőztest és az összetett állását is az itt lemért idők alapján hirdették ki.

A záró emelkedőből így alig háromszáz métert teljesítettek a bringások, az elsőségért végül ketten, a szökésből az első támadást megindító spanyol közönségkedvenc Mikel Landa, illetve a kolumbiai Egan Bernal harcoltak. A Tour de France- és Giro d'Italia-győztes Bernal bizonyult gyorsabbnak, aki 

2022 januárjában edzés közben nagy sebességgel nekiütközött egy álló busznak, aminek következtében 18 csontja eltört, összeomlott a tüdeje, nyaki csigolyaműtéten is átesett, és 95 százalék volt az esélye annak, hogy lebénul.

 Azóta csupán idén februárban hazája bajnokságának mezőnyversenyét és az időfutamot tudta megnyerni, Vueltán pedig a pályafutása első etapsikerét aratta.

Az összetett esélyesei együtt értek célba közel hat perc lemaradással, így a dán Vingegaard változatlan előnnyel vezet.

Eredmények: 16. szakasz, Poio-Castro de Herville, 160 km:

  • 1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 3:35:10 óra
  • 2. Mikel Landa (spanyol, T-Rex Quick-Step) azonos idővel
  • 3. Brieuc Rolland (francia, Groupama-FDJ) 7 másodperc hátrány

Az összetett élcsoportja:

  • 1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 61:16:35 óra
  • 2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 48 másodperc hátrány
  • 3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 2:38 perc hátrány
  • 4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:10 p h.

A vasárnap Madridban záruló Vuelta mezőnyére szerdán az O Barco de Valdeorras és az Alto de el Morredero közötti 143,2 kilométer megtétele és hegyi befutó vár.

(MTI)

 

