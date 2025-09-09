A hétfői szünnap után kedden folytatódott a Vuelta a Espana. A mezőny Poióból indult neki az eredetileg 167,9 kilométeres távnak, és a 3472 méter szintemelkedésűre tervezett etap hegyi befutóban ért volna véget a Castro de Hervillen.

Egan Bernal nyerte a Vuelta újabb botrányszakaszát

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Újfent nagy, 17 fős csoportot engedett el a mezőny több mint hét percre. A bolyt jelentősen megrostálta a négy kategorizált emelkedő közül letekert első három, az utolsó teljesítetten már csak hárman tekertek elöl együtt. A piros trikós Jonas Vingegaard defektet kapott, ám egy csapattárs kerékpárján gyorsan visszazárkózott a riválisokhoz.

A Vuelta újabb botrányszakasza

A szakasz során Izrael-ellenes tüntetők vágtak ki egy fát úgy, hogy az rálógott az útra, ám a szervezők időben biztonságossá tudták tenni az aszfaltot. Három kilométerrel a tervezett cél előtt olyan jelentős számú protestáló veszélyeztette a verseny biztonságát, hogy nyolc kilométerrel előrehozták a befutót, a bilbaói etappal ellentétben ezúttal hirdettek szakaszgyőztest és az összetett állását is az itt lemért idők alapján hirdették ki.

🇪🇦 ORGULLO: Frente a la represión y los encarcelamientos los manifestantes cortan la carretera y logran boicotear el final de La Vuelta a España. HA GANADO PALESTINA 🍉pic.twitter.com/WwVYpZuaz9 — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 9, 2025

A záró emelkedőből így alig háromszáz métert teljesítettek a bringások, az elsőségért végül ketten, a szökésből az első támadást megindító spanyol közönségkedvenc Mikel Landa, illetve a kolumbiai Egan Bernal harcoltak. A Tour de France- és Giro d'Italia-győztes Bernal bizonyult gyorsabbnak, aki

2022 januárjában edzés közben nagy sebességgel nekiütközött egy álló busznak, aminek következtében 18 csontja eltört, összeomlott a tüdeje, nyaki csigolyaműtéten is átesett, és 95 százalék volt az esélye annak, hogy lebénul.

Azóta csupán idén februárban hazája bajnokságának mezőnyversenyét és az időfutamot tudta megnyerni, Vueltán pedig a pályafutása első etapsikerét aratta.

Az összetett esélyesei együtt értek célba közel hat perc lemaradással, így a dán Vingegaard változatlan előnnyel vezet.

Eredmények: 16. szakasz, Poio-Castro de Herville, 160 km:

1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 3:35:10 óra

2. Mikel Landa (spanyol, T-Rex Quick-Step) azonos idővel

3. Brieuc Rolland (francia, Groupama-FDJ) 7 másodperc hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 61:16:35 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 48 másodperc hátrány

3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 2:38 perc hátrány

4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:10 p h.

A vasárnap Madridban záruló Vuelta mezőnyére szerdán az O Barco de Valdeorras és az Alto de el Morredero közötti 143,2 kilométer megtétele és hegyi befutó vár.

(MTI)