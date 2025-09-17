„Most már tudok neki örülni, a fő cél a világcsúcs megdöntése lett volna, így elsőre csalódás volt, hogy az nem sikerült” – idézte fel az MTI-nek Záray László a svájci Grenchen velodromjában történteket.

Záray László a magyar csúcs után a világrekordot is szeretné megdönteni

Fotó: instagram.com/zaraylaszlo

A 36 esztendős bringás kettős céllal vágott neki a hatvan percnek: egyrészt a 35–39 éves masters-korosztály világcsúcsát szerette volna megjavítani, amit a dél-afrikai Gert Fouche tart 51,599 kilométerrel, egyúttal Filutás Viktor tavaly novemberben a kőbányai BringArénában tekert 50,135 kilométeres abszolút magyar csúcsát is át kívánta adni a múltnak. Előbbitől végül elmaradt Záray, ám

az 51,016 kilométeres teljesítménye a magyar rekord megdöntését jelentette.

A főállásban egy nagy nemzetközi cégnél vezető beszerzőként dolgozó Záray az edzéseket és a versenyzést a munkával összeegyeztetve igyekszik minél magasabb szinten űzni a kerékpározást. Gyerekként alpesisízett, a Mátra SE színeiben többszörös junior magyar bajnok volt és világkupákon indult. Később viszont az egyetemet választotta a versenysporttal szemben, ugyanakkor utóbbitól sem szakadt el, mivel elvégzett egy síoktatói képzést.

Záray László amatőrként jutott el a csúcsig

Ajánlásra kezdett el 12 esztendeje hegyikerékpározni, ekkor tűzte ki célként maga elé, hogy szeretne mastersként országos bajnoki címet nyerni.

„Ez sikerült is, volt, amikor egy évben nyertem korosztályos ob-t hegyikerékpárban maratoni és az olimpiai távon, illetve országúton és pályán is. Utóbbi szakágban sikerült olyan időt tekernem, amitől megfogalmazódott bennem, hogy akár a korosztályos világbajnokságon is oda lehet férni a dobogó közelébe. Ez végül olyan jól sikerült, hogy tavaly nyertem is” – fejtette ki, utalva arra, hogy két számban, a 3000 méteres egyéni üldözőversenyben és scratchben is a dobogó tetejére állhatott.

„Én már nem leszek profi”

Kitért rá, amikor tavaly év végén körvonalazódott, hogy a United Shipping kontinentális szintre lép, az időfutambajnok Pelikán János ajánlására rá is csapattagként gondoltak.

„Ez azonban nem lenne összeegyeztethető a munkámmal, jóval idősebb is vagyok a többi csapattagnál. Úgy gondoltam, hogy én már nem leszek profi” – fogalmazott Záray, aki így végül a csapat amatőr sorát, a United Shipping Spokest erősíti. „Igazából amatőr kerékpáros vagyok, vagy talán félprofi. Profinak az számít, aki profi csapatban szerződéssel, pénzért kerékpározik.”

A csapat támogatásával készült fel erre az évre: a szezon első felében országúton edzett, felkészülési amatőr versenyeken és külföldi Gran Fondókon – amatőrök számára profi körülmények között rendezett viadalokon – vett részt, hogy növelje az állóképességét.

„Az volt a cél, hogy az időfutam országos bajnokságon fel tudjak állni a dobogóra a profik mellé” – fogalmazott Záray, aki végül negyedik lett, 18 másodperccel elmaradva a háromszoros időfutambajnok Peák Barnabástól.