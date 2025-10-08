Live
Ilyen egy igazán jó mexikói bunyós este. Angel Fierro és Abraham Cordero tijuanai összecsapása három meneten át azt hozta, amit a bokszmeccsek szoktak, majd elszabadultak az indulatok, és az egyik harcos ágyékon rúgta az ellenfelét.

Angel Fierro neve vélhetően sok bokszrajongónak csenghet ismerősen, ha másért nem akkor talán az idén februári Isaac Cruz elleni látványos – pontozással elveszített – ütközete miatt. A 27 éves, kisváltósúlyban szereplő mexikói bunyós szombaton Tijuanában húzott kesztyűt, ez azonban még nem feltétlenül bírna hírértékkel, azonban Fierro tett arról, hogy az Abraham Corderoval szemben megvívott (felhozónak szánt) csata bekerüljön a híradásokba. Ehhez „csak” annyit kellett tennie, hogy ágyékon rúgta riválisát.

Angel Fierro (b.) az év elején anélkül vívott óriási meccset Isaac Cruzzal, hogy ágyékon rúgta volna ellenfelét
Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ágyékon rúgta ellenfelét

Az összecsapás 3. menetéig nem történt sok említésre méltó esemény, akkor azonban Fierro kiborult, és egy szóváltást követően, annak ellenére, hogy a vezetőbíró megpróbálta útját állni, utcai harcmodorban esett neki Corderónak, akit nemes egyszerűséggel ágyékon is rúgott. 

A kialakult káoszban a segédek és a biztonságiak igyekeztek úrrá lenni, miközben Cordero gyötrelmes arccal próbálta magát összeszedni a sarokba rogyva. A rendrakást követően természetesen diszkvalifikálták Fierrót, aki így igen csak távol került egy komolyabb mérkőzéstől, írja a Profiboksz.hu.
 

 

