Angel Fierro neve vélhetően sok bokszrajongónak csenghet ismerősen, ha másért nem akkor talán az idén februári Isaac Cruz elleni látványos – pontozással elveszített – ütközete miatt. A 27 éves, kisváltósúlyban szereplő mexikói bunyós szombaton Tijuanában húzott kesztyűt, ez azonban még nem feltétlenül bírna hírértékkel, azonban Fierro tett arról, hogy az Abraham Corderoval szemben megvívott (felhozónak szánt) csata bekerüljön a híradásokba. Ehhez „csak” annyit kellett tennie, hogy ágyékon rúgta riválisát.

Angel Fierro (b.) az év elején anélkül vívott óriási meccset Isaac Cruzzal, hogy ágyékon rúgta volna ellenfelét

Fotó: STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ágyékon rúgta ellenfelét

Az összecsapás 3. menetéig nem történt sok említésre méltó esemény, akkor azonban Fierro kiborult, és egy szóváltást követően, annak ellenére, hogy a vezetőbíró megpróbálta útját állni, utcai harcmodorban esett neki Corderónak, akit nemes egyszerűséggel ágyékon is rúgott.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO?



Ángel Fierro "PERDIÓ LA CABEZA" y SOLTÓ UNA PATADA🤯🥊



Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO pic.twitter.com/kjbQwzLg54 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 5, 2025

A kialakult káoszban a segédek és a biztonságiak igyekeztek úrrá lenni, miközben Cordero gyötrelmes arccal próbálta magát összeszedni a sarokba rogyva. A rendrakást követően természetesen diszkvalifikálták Fierrót, aki így igen csak távol került egy komolyabb mérkőzéstől, írja a Profiboksz.hu.

