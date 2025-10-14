Live
Gyászol a sportvilág. Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.

Az 1980-as moszkvai ötkarikás játékokon minden szeren, illetve egyéni összetettben és csapatban érmet nyert, három aranyat, négy ezüstöt és egy bronzot kiérdemelve. Ezzel mindmáig Alekszandr Gyityatyin az egyetlen tornász a történelemben, aki nyolcszor állhatott dobogóra egyetlen olimpián – jelentette az MTI.

Alekszandr Gyityatyin 1980-ban szinte verhetetlen volt Fotó: STAFF / AFP-IOPP
Alekszandr Gyityatyin 1980-ban szinte verhetetlen volt
Fotó: STAFF / AFP-IOPP

Alekszandr Gyityatyin hét vb-címmel büszkélkedhet

Az 1976-os játékokon két ezüstérmet szerzett, emellett hét világbajnoki és négy Európa-bajnoki elsőséget is begyűjtött. 2004-ben beválasztották a sportág nemzetközi hírességeinek csarnokába.

Alexandr Dityatin from the Soviet Union performs his routine on the rings, 25 July 1980 during the Moscow Olympic Games. Dityatin won the gold medal and went on to finish the competition with a record of eight Olympic medals (3 gold, 4 silver, 1 bronze). AFP / EPU PHOTO (Photo by EPU/IOPP / AFP)
Fotó: STAFF / EPU/IOPP

A moszkvai olimpia után Gyityatyin bokasérülést szenvedett, ami végül visszavonulásra kényszerítette. 1995-ig edzőként dolgozott, 2002-ben pedig a szentpétervári Herzen Állami Pedagógiai Egyetem torna tanszékének vezetője lett.

