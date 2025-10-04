Ugyan Nemzetközösségi Játékokat már nyert, Alysha Newman a párizsi olimpiai játékokon komoly meglepetést okozott azzal, hogy harmadik helyen zárt női rúdugrásban – a sikerét aztán fenékrázással ünnepelte. A 31 éves kanadai atléta a szeptemberi tokiói világbajnokságot sérülés miatt kihagyta, de így is reflektorfénybe került, méghozzá a Maxim nevű magazin friss számában.
Newman 2021 óta a felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans-oldalán tesz közzé erotikus fotókat és videókat, ennek apropóján is került be a modelleket bemutató újságba – a címlapon olyan fénykép jelent meg róla, amelyen kilógnak a mellei a felsője alól.
A kanadai sportolónő már korábban is beszélt arról, hogy az online pornó mennyire megváltoztatta az életét, és ezt a véleményét a friss interjúban is alátámasztotta.
„Kislányként azt mondták, hogy választanom kell, hogy sportoló vagy modell leszek. Nem értettem, miért nem lehetek mindkettő, de akkor végül az atlétikát választottam, és abba szívemet-lelkemet beleadtam – mondta az Instagramon bő egymillió követővel rendelkező olimpiai bronzérmes. – Az a legfontosabb nekem, hogy a következő generáció sportolóinak megmutassam, van lehetőség az álmaik megvalósítására."
Newman arra is kitért, hogy milyen fogadtatása volt a megjelenésének az atlétikai pálya mellett a modellvilágban is.
„Tetszik vagy sem, sportolás közben is természetes volt, hogy szexualizáltak a ruházatom és a szépségem miatt is.
Ha sztreccsnadrágban és a hasamat eltakaró sportmelltartóban versenyeznék, akkor is szexualizálnának az emberek, ez sosem áll le.
Az OnlyFans-oldalam elindításakor fontos volt, hogy olyasvalami része legyek, amit én irányíthatok" – nyilatkozta a kanadai rúdugró.