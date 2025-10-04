Ugyan Nemzetközösségi Játékokat már nyert, Alysha Newman a párizsi olimpiai játékokon komoly meglepetést okozott azzal, hogy harmadik helyen zárt női rúdugrásban – a sikerét aztán fenékrázással ünnepelte. A 31 éves kanadai atléta a szeptemberi tokiói világbajnokságot sérülés miatt kihagyta, de így is reflektorfénybe került, méghozzá a Maxim nevű magazin friss számában.

A rúdugró Alysha Newman az utóbbi években a modellkedés miatt is egyre népszerűbb

Newman 2021 óta a felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans-oldalán tesz közzé erotikus fotókat és videókat, ennek apropóján is került be a modelleket bemutató újságba – a címlapon olyan fénykép jelent meg róla, amelyen kilógnak a mellei a felsője alól.

Alysha Newman már egyszerre sportoló és modell

A kanadai sportolónő már korábban is beszélt arról, hogy az online pornó mennyire megváltoztatta az életét, és ezt a véleményét a friss interjúban is alátámasztotta.

„Kislányként azt mondták, hogy választanom kell, hogy sportoló vagy modell leszek. Nem értettem, miért nem lehetek mindkettő, de akkor végül az atlétikát választottam, és abba szívemet-lelkemet beleadtam – mondta az Instagramon bő egymillió követővel rendelkező olimpiai bronzérmes. – Az a legfontosabb nekem, hogy a következő generáció sportolóinak megmutassam, van lehetőség az álmaik megvalósítására."