Két munkatárs, valamint egy szerződéses tanácsadó az elmúlt években több mint másfélmillió eurót (587 millió forintot) lopott el a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (WA).

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség csütörtöki közleménye szerint a hiányra az új pénzügyi vezetés által elrendelt éves ellenőrzés során derült fény. Ezt követően indult belső nyomozás az ügyben, amit szerződésbontások és büntetőjogi feljelentések követtek.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke
Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

Meglopták a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget

„Az ügy részleteit nyomozás céljából átadtuk az illetékes jogi és igazságügyi hatóságoknak” – áll a WA közlésében. A szervezet korábban közzétett adataiból kiderült, hogy az elmúlt évben 59,8 millió dollár (20 milliárd forint) volt a bevétele, ami 10,5 százalékkal magasabb szám, mint az azt megelőző évben.

„Sajnos a munkahelyi lopások különböző mértékben ugyan, de világszerte előfordulnak az összes iparágban. A legfontosabb, hogy azonosítsuk az elkövetőket és rájöjjünk, hogyan történhetett meg, ezt követően pedig fokozott biztonsági ellenőrzéseket vezetünk be annak érdekében, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra. 

Eltökéltek vagyunk abban is, hogy a törvény erejével visszaszerezzük az ellopott pénzt. Túl sok szövetség söpri a szőnyeg alá ezeket az incidenseket, de mi nem ilyenek vagyunk”

 – fogalmazott Sebastian Coe elnök, aki hozzátette, bár az ügy kellemetlen, fontos, hogy helyesen cselekedjenek.

