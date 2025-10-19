Live
Rendkívüli!

Óriási versenyeket hoz az Amerikai Egyesült Államokban az úszók világkupája. Legutóbb egy ausztrál úszó döntött meg egy rekordot és írt történelmet.

Mollie O'Callaghan fenomenális, 1:49,77-es idővel megdöntötte a női rövidpályás 200 méteres gyorsúszás világcsúcsát a westmondi (Illinois állambeli) világkupán. A 21 éves ausztrál úszónő lett az első, aki 1:50 alatt úszott 200 méteres gyorsúszásban, 2,29 másodperccel megelőzve honfitársát, Lani Pallistert – aki új egyéni csúcsot állított fel –, és így ezüstérmes lett. Az előző rekord 1:50,31 volt, amelyet a hongkongi Siobhán Haughey állított fel 2021-ben.

Az ausztrál úszó nem talált legyőzőre a medencében
Fotó: PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ausztrál úszó remek formában versenyzett

A lenyűgöző 200 méteres úszás mellett O'Callaghan bronzérmet szerzett 50 méteres gyorsúszásban, honfitársa, Alexandria Perkins ezüstérmet nyert. O'Callaghant az 50 méteres hátúszásban Kaylee McKeown verte meg, aki mindössze 0,02 másodperccel előzte meg Gretchen Walsht, így az ausztrál sportoló a harmadik lett.

 

