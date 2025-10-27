Edzője, Karl Burke a Racing Postnak elmondta a bizarr balesetről.

Fotó: Edward Whitaker (racingpost.com)

Bizarr balesetet szenvedett Clifford Lee

Cliff csúnyán elesett. Nyaraláson volt Skóciában, és terepmotorozott. Nem csinált semmi őrültséget, nagyon lassan ment, de a motor megborult, és a fejére esett. Kórházban van, mindannyian aggódunk érte.

Jockey Clifford Lee rushed to hospital with neck injury after motorbike accident https://t.co/12dBKTUIGh — The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 26, 2025

A rajongók a közösségi médiában fejezték ki támogatásukat.

Egy hozzászóló így írt: „Jobbulást kívánok Clifford Lee-nek!”, míg egy másik megjegyezte: „Remélem, hamar felépül ebből a furcsa balesetből.”

Lee remek szezont zárt 2025-ben: közel járt ahhoz, hogy először karrierje során elérje a 100 győzelmet egy évben, valamint megszerezte pályafutása első Group 1-es sikerét is.