A híres zsoké, Clifford Lee kórházba került nyaksérülés miatt, miután leesett a motorjáról Skóciában nyaralás közben. A 29 éves versenyző terepmotorozás közben szenvedett bizarr balesetet, miután kevesebb mint 15 km/óra sebességnél a jármű felborult, és fejjel előre a földre zuhant.

Edzője, Karl Burke a Racing Postnak elmondta a bizarr balesetről.

Fotó: Edward Whitaker (racingpost.com)

Bizarr balesetet szenvedett Clifford Lee

Cliff csúnyán elesett. Nyaraláson volt Skóciában, és terepmotorozott. Nem csinált semmi őrültséget, nagyon lassan ment, de a motor megborult, és a fejére esett. Kórházban van, mindannyian aggódunk érte. 

A rajongók a közösségi médiában fejezték ki támogatásukat.

Egy hozzászóló így írt: „Jobbulást kívánok Clifford Lee-nek!”, míg egy másik megjegyezte: „Remélem, hamar felépül ebből a furcsa balesetből.”  

Lee remek szezont zárt 2025-ben: közel járt ahhoz, hogy először karrierje során elérje a 100 győzelmet egy évben, valamint megszerezte pályafutása első Group 1-es sikerét is.

