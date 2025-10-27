A híres zsoké, Clifford Lee kórházba került nyaksérülés miatt, miután leesett a motorjáról Skóciában nyaralás közben. A 29 éves versenyző terepmotorozás közben szenvedett bizarr balesetet, miután kevesebb mint 15 km/óra sebességnél a jármű felborult, és fejjel előre a földre zuhant.
Edzője, Karl Burke a Racing Postnak elmondta a bizarr balesetről.
Bizarr balesetet szenvedett Clifford Lee
Cliff csúnyán elesett. Nyaraláson volt Skóciában, és terepmotorozott. Nem csinált semmi őrültséget, nagyon lassan ment, de a motor megborult, és a fejére esett. Kórházban van, mindannyian aggódunk érte.
A rajongók a közösségi médiában fejezték ki támogatásukat.
Egy hozzászóló így írt: „Jobbulást kívánok Clifford Lee-nek!”, míg egy másik megjegyezte: „Remélem, hamar felépül ebből a furcsa balesetből.”
Lee remek szezont zárt 2025-ben: közel járt ahhoz, hogy először karrierje során elérje a 100 győzelmet egy évben, valamint megszerezte pályafutása első Group 1-es sikerét is.
