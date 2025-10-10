Live
Bravúros magyar diadal. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.

A Ferencváros 22 éves versenyzője, Betlehem Dávid végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan nyert – számolt be az MTI.

Betlehem Dávid parádés úszással lett Vk-aranyérmes
Betlehem Dávid parádés úszással lett Vk-aranyérmes 
Forrás: MÚSZ Facebook-oldal

Betlehem Dávidnak végül csak a hátát nézték

Betlehem mögött a francia Logain Fontaine ért célba másodikként, ezzel a vk-sorozatot is megnyerte az idén 10 kilométeren. A pénteki versenyt az olasz Dario Verani zárta a harmadik helyen.

Nyíltvízi vk, Golfo Aranci, férfi 10 km:
1. Betlehem Dávid 1:53:28.2 óra
2. Logan Fontaine (francia) 1:53:31.6
3. Dario Verani (olasz) 1:53:32.4
...33. Kárpáti Máté 1:54:29.8
...42. Kovács-Seres Hunor 1:56:03.5
...44. Rasovszky Kristóf 1:56:32.8
45. Pittlik Zsigmond 1:56:39.4.

