A Ferencváros 22 éves versenyzője, Betlehem Dávid végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan nyert – számolt be az MTI.

Betlehem Dávid parádés úszással lett Vk-aranyérmes

Forrás: MÚSZ Facebook-oldal

Betlehem Dávidnak végül csak a hátát nézték

Betlehem mögött a francia Logain Fontaine ért célba másodikként, ezzel a vk-sorozatot is megnyerte az idén 10 kilométeren. A pénteki versenyt az olasz Dario Verani zárta a harmadik helyen.

Nyíltvízi vk, Golfo Aranci, férfi 10 km:

1. Betlehem Dávid 1:53:28.2 óra

2. Logan Fontaine (francia) 1:53:31.6

3. Dario Verani (olasz) 1:53:32.4

...33. Kárpáti Máté 1:54:29.8

...42. Kovács-Seres Hunor 1:56:03.5

...44. Rasovszky Kristóf 1:56:32.8

45. Pittlik Zsigmond 1:56:39.4.