Dmitry Bivol 2026 első negyedévében tervezi visszatérését, miután műtéten esett át, hogy helyrehozzák a hátában kialakult porckorongsérvet – közölte menedzsere, Vadim Kornilov a The Ring magazinnak. A 34 éves klasszis 2025 februárjában nyerte el a The Ring félnehézsúlyú bajnoki címét egy visszavágón Artur Beterbiev ellen. Tárgyalások folytak arról, hogy ősszel Oroszországban harmadszor is megmérkőzzön Beterbievvel, de végül a műtéti beavatkozás mellett döntött.

Bivol (jobb oldalon) egy igazi mester a ringben

Fotó: STRINGER / ANADOLU

Bivol legszebb évei még előtte lehetnek

A kiváló bokszoló augusztusban esett át a műtéten, és jelenleg egy intenzív rehabilitációs programon vesz részt, hogy visszanyerje az erejét és biztosítsa, hogy a sérülés ne újuljon ki. A hathetes program felét Bivol lakhelyén, Oroszországban, Szentpéterváron végezték, a többit pedig Dubaiban fejezik be.

Bivol jelenleg napi két órában részesül terápiában. Kornilov szerint a sérülés problémákat okozott az utolsó néhány edzőtáborban, ráadásul egyre rosszabb és rosszabb lett. A rehabilitációs program befejezése után az orosz sportoló fokozatosan kezdi meg az edzéseket, hogy jövő év elején visszatérhessen a ringbe. A sérülés súlyosságát figyelembe véve valószínűleg egy könnyebb ellenféllel fog megmérkőzni, egyfajta felhozó meccsként.