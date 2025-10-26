Bocsák Miklós Újpesten született 1947. szeptember 20-án, később, újságíróként 1971 és 1978 között a Népsport munkatársa volt, majd a Magyar Ifjúság sportrovatának vezetőjeként dolgozott. 1987 és 1989 között az ÁISH (Állami Ifjúsági és Sporthivatal) sajtófőnöki feladatát látta el.

Bocsák Miklós 78 évet élt

Elhunyt Bocsák Miklós

Harminchat éve, 1989. január 1-jétől a Sport plusz főszerkesztőjeként tevékenykedett, s haláláig szerkesztette a hetilapot. Pályafutása során tucatnyi sportkönyvet írt, köztük a több százezer példányban megjelent Kocsis és Czibor (1983), A Császár és utána a sötétség (1984), a Mundial '86 (1986), a Pszt, jön a totókirály! (1987), a Hozsanna néked régi-új kapitány! (1988), a Futballsztár Erdélyből (1988) és a Vargazoli (1997) is.

Haláláról a Nemzeti Sport értesült, a hírt a család megerősítette. Bocsák Miklós temetéséről később intézkednek – adta hírül az MTI.