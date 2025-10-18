Arslanbek Makhmudov 2017 óta versenyez a profik között, első meccsén mindössze 24 másodperc alatt kiütötte ellenfelét. Az orosz óriás saját bevallása szerint minden bokszolót meg akar semmisíteni, aki az útjába mer állni a ringben. A 36 éves izomkolosszus brutális edzésekkel készíti fel magát az összecsapásokra, nem véletlen, hogy előre rettegnek tőle az ellenfelek.

Arslanbek Makhmudov szinte minden profi bokszmeccsét kiütéssel nyerte meg

Fotó: Vincent Ethier Photography

Az orosz bokszoló brutális edzésekkel tartja formában magát

Az „Oroszlán” becenévre hallgató Makhmudov a rajongók szerint olyan félelmetes, hogy akár egy James Bond-film főgonosza is lehetne, és a fizikai adottságait látva ez egyáltalán nem tűnik merész elgondolásnak. Az orosz bunyós 197 cm magas és 115 kilogrammot nyom, ráadásul olyan edzésmódszerekkel tartja karban magát, hogy tényleg van miért rettegniük azoknak, akik ringbe mernek lépni ellene.

Makhmudov rendszeresen kalapáccsal veri a hasizmát, hogy ezzel erősítse a törzsét, és ha elfogytak az edzőpartnerei, akkor óriási barnamedvékkel birkózik.

A közösségi oldalára több ilyen videót is feltöltött, ezek láttán pedig tényleg nagyon bátrak azok, akik úgy döntenek, vállaják a harcot ellene a kötelek között.

Rettegnek az ellenfelek a nehézsúlyú óriástól

Amatőrként több mint 200 meccsen riogatta az ellenfeleket a ringben Makhmudov, mielőtt 2017-ben a legmagasabb szintre lépett volna. A profik között is félelmetes a mérlege: eddigi 23 meccséből 21-et nyert meg és csak kettőt veszített el, győzelmei során 19 alkalommal KO-val diadalmaskodott.

A hatalmas ütőerejéről híres ökölvívó több összecsapása is az első menetben dőlt el, nem egyszer fordult elő, hogy nagyon rövid idő alatt, már a meccs elején végzett aktuális riválisával.

A Kanadában élő nehézsúlyú bokszoló eddigi mérkőzései mind Észak-Amerikában vagy Szaúd-Arábiában zajlottak, de nemrég Sheffieldbe utazott, hogy megmérkőzzön a brit Dave Allennel. A WBA nehézsúlyú interkontinentális öve volt a tétje a szombati meccsüknek, amely ezúttal nem kiütéssel ért véget, de Makhmudov nyert egyhangú pontozással.

A mérkőzés előtt a 24 profi győzelemmel rendelkező Allen nem is titkolta, mennyire félt az összecsapástól.

Őszintén szólva, már a meccsünk előtt a gatyámba csináltam. Igen, valójában nagyon félek. Ez a srác nagyon veszélyes,

és én nagyon keményen edzettem, hogy felkészüljek a csatánkra. Ez lesz az első alkalom, amikor ha vereséget szenvedek, akkor azt fogom érezni, hogy nem vagyok olyan jó, mint reméltem. Szerintem ez a srác a legjobb 20 bokszoló közé tartozik a világon” – mondta Allen, akinek beigazolódtak a félelmei, mert kikapott az orosz szörnyetegtől, bár a kiütést legalább megúszta.