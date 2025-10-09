A FIN közölte, hogy a két sportoló felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést, amelynek következményeként egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon a bolti lopásos ügy folyományaként.

Bendetta Pilato biztosan nem fog rekordokat dönteni a rövidpályás Eb-n a bolti lopás után

Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Sokba került a bolti lopás

Olasz médiaértesülések szerint a bolti lopás augusztus végén történt, amikor a páros Balin töltött nyaralásáról hazafelé tartott. A két sportolót a helyi hatóságok rövid időre őrizetbe vették, majd olasz diplomáciai tisztviselők segítségével szabadon engedték őket.

Az olasz úszók a lopás elkövetésével egymást vádolták, és Pilato szerint a kihallgatás során meglehetősen mostohán bántak velük a szingapúri hatóságok, állítása szerint meztelenre kellett vetkőzniük a kihallgatás előtt.

A 20 éves Benedetta Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója, augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon. Chiara Tarantino legjobb eredménye, hogy tagja volt a szingapúri vb-n a 7. helyen végző olasz 4x100-as gyorsváltónak.