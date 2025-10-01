Az első szettben, egy hosszú labdamenetet követően Carlos Alcaraz időtúllépésért figyelmeztetést kapott, amit nem hagyott szó nélkül.
A spanyol sztárteniszező a karját kitárva kérte számon a döntést, mondván: „Normálisnak tartod, hogy a hálónál befejezek egy hosszú pontot, majd időm sincs labdát kérni és kifújni magam?” A székbíró válasza nem hallatszott a mikrofonban, mire a dühös Alcaraz tovább mondta a magáét:
Egyértelmű, hogy még életedben nem teniszeztél.
A vitatott momentum azonban nem törte meg Alcaraz lendületét. Bár Fritz a második játszmában felzárkózott 5-1-ről, végül a spanyol 6:4, 6:4-re diadalmaskodott. A siker különösen értékes, hiszen a 22 éves teniszező az első mérkőzésén bokasérülést szenvedett, mégis csupán egy szettet vesztett el a teljes torna során.
„Minden egyes pillanatot élveztem – kivéve azt az öt percet, amikor kificamítottam a bokámat” – mondta a döntő után.
Nagyon elégedett vagyok a játékommal, elképesztő hét volt Tokióban. Ez volt az első alkalom számomra itt, az első címem, és remélem, nem az utolsó. Ez egyértelműen a legjobb szezonom eddig. Az év elején sokat küzdöttem mentálisan és érzelmileg is, de visszanézve nagyon büszke vagyok arra, ahogyan felálltam.
A 22 éves Alcaraznak ez volt az idei nyolcadik, pályafutása 24. tornagyőzelme, 2025-ben tizedszer jutott fináléba, a legutóbbi kilenc tornáján ráadásul egyaránt döntőt vívott: ezekből Wimbledonban az akkor világelső olasz Jannik Sinnertől, Barcelonában pedig a dán Holger Runétől kapott ki. A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol világsztárnak ez volt az idei 67. győzelme, amivel toronymagasan vezeti a vonatkozó rangsort a második Fritz (49) előtt.
Carlos Alcaraz egyébként kedden bejelentette, hogy visszalép a szerdán kezdődő, sanghaji 1000-es tenisztornától. A spanyol világelső "fizikális problémákra" hivatkozva hozta meg döntését.