Az első szettben, egy hosszú labdamenetet követően Carlos Alcaraz időtúllépésért figyelmeztetést kapott, amit nem hagyott szó nélkül.

Carlos Alcaraz figyelmét a balhé sem terelte el, Tokióban is a csúcsra ért

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Carlos Alcaraz és a bíró összecsapása

A spanyol sztárteniszező a karját kitárva kérte számon a döntést, mondván: „Normálisnak tartod, hogy a hálónál befejezek egy hosszú pontot, majd időm sincs labdát kérni és kifújni magam?” A székbíró válasza nem hallatszott a mikrofonban, mire a dühös Alcaraz tovább mondta a magáét:

Egyértelmű, hogy még életedben nem teniszeztél.

🇪🇸 "Tu trouves normal que je termine un point au filet et que je n’aie même pas le temps d’aller chercher les balles pour servir ? On voit que tu n’as jamais joué au tennis de ta vie"



Alcaraz en colère contre l'arbitre et le chrono entre les servicespic.twitter.com/5RizdBd4Y0 — TennisTemple (@tennistemple) September 30, 2025

A vitatott momentum azonban nem törte meg Alcaraz lendületét. Bár Fritz a második játszmában felzárkózott 5-1-ről, végül a spanyol 6:4, 6:4-re diadalmaskodott. A siker különösen értékes, hiszen a 22 éves teniszező az első mérkőzésén bokasérülést szenvedett, mégis csupán egy szettet vesztett el a teljes torna során.

„Minden egyes pillanatot élveztem – kivéve azt az öt percet, amikor kificamítottam a bokámat” – mondta a döntő után.

Nagyon elégedett vagyok a játékommal, elképesztő hét volt Tokióban. Ez volt az első alkalom számomra itt, az első címem, és remélem, nem az utolsó. Ez egyértelműen a legjobb szezonom eddig. Az év elején sokat küzdöttem mentálisan és érzelmileg is, de visszanézve nagyon büszke vagyok arra, ahogyan felálltam.

A 22 éves Alcaraznak ez volt az idei nyolcadik, pályafutása 24. tornagyőzelme, 2025-ben tizedszer jutott fináléba, a legutóbbi kilenc tornáján ráadásul egyaránt döntőt vívott: ezekből Wimbledonban az akkor világelső olasz Jannik Sinnertől, Barcelonában pedig a dán Holger Runétől kapott ki. A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes spanyol világsztárnak ez volt az idei 67. győzelme, amivel toronymagasan vezeti a vonatkozó rangsort a második Fritz (49) előtt.

Carlos Alcaraz egyébként kedden bejelentette, hogy visszalép a szerdán kezdődő, sanghaji 1000-es tenisztornától. A spanyol világelső "fizikális problémákra" hivatkozva hozta meg döntését.