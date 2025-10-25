Terrick El Guindy, a Fitparádé amerikai főbírója a Mr Olympia TV-n is méltatta a Fitparádé- és Irondiva Bikini Pro-győztes Csicsay Viktória bikini fitneszversenyzőt, akinek a teljesítménye egyszerre mutatja, hogy a fegyelem és a szenvedély találkozásából milyen elképesztő forma és kisugárzás születhet.
Mielőtt a budapesti Fitparádé színpadán újra aranyat nyert volna, Las Vegasban, a Bikini Olympián állt a reflektorok fényébe. Ezek után mesélt arról, milyen volt a világ egyik legnagyobb fitneszversenye belülről. Csicsay Viktória szerint Las Vegas első pillanattól „a színek és fények kavalkádja” volt, amit a filmekből ismerünk, az szerinte csak töredéke a valóságnak. „Minden olyan, mintha most épült volna, és még a bokrok közül is szól a zene” – mesélte nevetve.
Az első napon a város ikonikus főutcáját, a Stripet járta be a csapatával – azt a több kilométeres sugárutat, ahol a legnagyobb szállodák és kaszinók sorakoznak. Később kiruccantak a sivatagba is, majd jött a „komoly rész”: a színpadi forma finomhangolása.
„Ilyenkor már jön a szénhidrát megvonása, figyelni kell a vízre, a sóra – minden apróságra, ami a színpadi formát meghatározza” – mondta.
A regisztráción és a Meet & Greeten is nagy volt körülötte a felhajtás.
Körülbelül ötvenen jöttek fotózkodni, vittünk negyven-ötven dedikált képet, mind elfogyott. Felejthetetlen hangulat volt, rengeteg pozitív energia ért.
A Bikini Fitness mezőny 68 fős volt. „A világ legjobbjai sorakoztak a backstage-ben, mindig új arc tűnt fel – tényleg óriási volt a nyüzsgés.”
Végül bekerült a top15-be, ami azt jelentette, hogy a legjobb Európában élő európaiként sikerült ilyen előkelő helyet elérnie.
„Másnap tudtam meg a pontos helyezést, és rengeteg amerikai edző és bíró gratulált. Sokakat meglepett, milyen erős formát hoztam. Most a hivatalos bírói visszajelzést várjuk, hogy tudjuk, min csiszoljunk – a munka megy tovább, megállíthatatlanul.”
Csicsay Viktória Las Vegas után Budapesten parádézott
Egy héttel később, már Budapesten, a Fitparádé IronDiva Pro döntőjében ismét színpadra állt, és megnyerte a versenyt.
Öt éve ezen a színpadon még a profi kártyáért küzdöttem. Akkor a Fitparádé miatt költöztem Budapestre, és nagyon kevéssel maradtam le a kártyáról – az volt életem egyik legnehezebb pillanata. Utána négy évig nem versenyeztem, de végig bennem volt, hogy egyszer visszatérek. Most a profi aranyért tértem vissza, és sikerült. Olyan volt, mintha bezárult volna egy nagy kör
– fogalmazott.
Gyönyörű arc, párduc test, királynői megjelenés
A Fitparádé promótere, Buranits Ildikó így nyilatkozott Csicsay Viktóriáról: „Viki 2020-ban a Fitparádén indult először, de akkor még nem úgy alakult a versenye, ahogy szerette volna. Most viszont elképesztő formát mutatott, és látszik, mennyi munka van mögötte. Az, hogy egy héttel a Las Vegas-i Olympia után hazajön és megnyeri a profi versenyt, óriási teljesítmény.”
Buranits szerint Csicsay nemcsak a testével, hanem a kisugárzásával is kiemelkedik.
Viki smink nélkül is felvehetné a versenyt a szépségkirálynőkkel. Gyönyörű arca, párduc teste és királynői megjelenése emlékezetessé teszi a színpadi jelenlétét.
Az edzőteremtől a világszínpadig
Csicsay Viktória a sport világába a ringből érkezett. „Gyerekkoromban küzdősportoltam, de idővel úgy éreztem, egy fiatal lánynak nem biztos, hogy a ringben van a helye. Aztán jött az edzőterem, ahol az edzőm szinte azonnal felfedezett. Fél évvel később már a Muscle and Fitness címlapján voltam, és elindultam az első versenyemen” – jegyezte meg a 24 éves sportoló.
A pozsonyi születésű, szlovákiai magyar sportoló 2024-ben a Kökény Classic megnyerésével szerezte meg profi kártyáját és kvalifikációját a Mr. Olympiára. „A kettős állampolgárság miatt dönthettem volna másként is, de magyar színekben akartam versenyezni. Ez volt az álmom, és ezt büszkén vállalom” – mondta korábban.
Viktória már a hétvégi EVLS Prague Próra készül, ahol újabb nagy cél lebeg a szeme előtt. „A fő célom, hogy életem legjobb formáját hozzam. Prága, jövök, hamarosan találkozunk!” – írta követőinek az Instagramon.
Ha a Fitparádé után a prágai viadalon is nyer, azzal máris megszerezheti a kvalifikációt a jövő évi Las Vegas-i Bikini Olympiára. „Akkor talán egy kicsit szusszanhatok is” – tette hozzá mosolyogva.
