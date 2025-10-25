Terrick El Guindy, a Fitparádé amerikai főbírója a Mr Olympia TV-n is méltatta a Fitparádé- és Irondiva Bikini Pro-győztes Csicsay Viktória bikini fitneszversenyzőt, akinek a teljesítménye egyszerre mutatja, hogy a fegyelem és a szenvedély találkozásából milyen elképesztő forma és kisugárzás születhet.

A Las Vegas-i remeklés után magabiztosan nyert Budapesten Csicsay Viktória

Fotó: Szilveszter Rita

Mielőtt a budapesti Fitparádé színpadán újra aranyat nyert volna, Las Vegasban, a Bikini Olympián állt a reflektorok fényébe. Ezek után mesélt arról, milyen volt a világ egyik legnagyobb fitneszversenye belülről. Csicsay Viktória szerint Las Vegas első pillanattól „a színek és fények kavalkádja” volt, amit a filmekből ismerünk, az szerinte csak töredéke a valóságnak. „Minden olyan, mintha most épült volna, és még a bokrok közül is szól a zene” – mesélte nevetve.

Az első napon a város ikonikus főutcáját, a Stripet járta be a csapatával – azt a több kilométeres sugárutat, ahol a legnagyobb szállodák és kaszinók sorakoznak. Később kiruccantak a sivatagba is, majd jött a „komoly rész”: a színpadi forma finomhangolása.

„Ilyenkor már jön a szénhidrát megvonása, figyelni kell a vízre, a sóra – minden apróságra, ami a színpadi formát meghatározza” – mondta.

A regisztráción és a Meet & Greeten is nagy volt körülötte a felhajtás.

Körülbelül ötvenen jöttek fotózkodni, vittünk negyven-ötven dedikált képet, mind elfogyott. Felejthetetlen hangulat volt, rengeteg pozitív energia ért.

A Bikini Fitness mezőny 68 fős volt. „A világ legjobbjai sorakoztak a backstage-ben, mindig új arc tűnt fel – tényleg óriási volt a nyüzsgés.”

Végül bekerült a top15-be, ami azt jelentette, hogy a legjobb Európában élő európaiként sikerült ilyen előkelő helyet elérnie.