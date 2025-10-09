A 2021-ben US Open-győztes Danyiil Medvegyev közel három órás csatára kényszerült az amerikai Learner Tien ellen a sanghaji ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében. Az orosz játékos végül 7:6; 6:7, 6:4 arányban harcolta ki a legjobb 8 közé jutást, ezzel visszavágott riválisának, ugyanis 8 nappal ezelőtt Pekingben görcsök miatt a döntő szettben fel kellett adnia kettejük elődöntős meccsét.

Danyiil Medvegyev kimerítő meccsen jutott tovább

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Danyiil Medvegyev bizarr kérése a labdaszedő lány felé

A korábbi világelsőt a harmadik szett előtti szünetben egy fizikoterapeuta masszírozta, majd az orosz sztár megpróbálta levenni az izzadságtól átázott pólóját a rekkenő hőségben. Medvegyev a székbíró felé fordulva bizarr kérdést tett fel:

„Elnézést, megkérhetem a labdaszedő lányt, hogy vegye le a pólómat? Görcsölök. Át kell öltöznöm.”

„Ha valaki szívesen megteszi”– hangzott a bíró válasza, mire a Grand Slam-győztes játékos annyit mondott, hogy megpróbálhatja maga levenni a pólóját, de görcsös fájdalmai vannak.

An absolute rollercoaster 🎢



Daniil Medvedev somehow overcomes Learner Tien in an epic battle lasting 2 hours and 52 minutes 🔥#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/41AQEkazdT — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2025

Az orosz játékosnak végül Gerry Armstrong, az ATP egyik felügyelője segített, akinek Medvegyev végül köszönetet mondott. Az interneten a rajongók közül jónéhányan kifakadtak, többeket felháborított a 29 éves teniszező furcsa kérése.

„Miért kéri a labdaszedőt, hogy vegye le a pólóját?” – tette fel a kérdést egy kommentelő.

„Ez olyan undorító”

– jegyezte meg egy másik.

Többen észrevették Armstrong bosszús arckifejezését, amikor levette Medvegyev pólóját.

„A fickó Gerry Armstrong, régóta bíró, most pedig az ATP túrafelügyelője. Valószínűleg már sok elkényeztetett játékost látott karrierje során, de ilyen gyerekes és arrogáns alakot, mint Medvegyev, nem biztos” – írta az egyik szurkoló.

Egy másik így fogalmazott:

„Ő Gerry Armstrong, a legendás bíró, aki most egy játékos rabszolgájává vált.”

Medvegyev a sanghaji torna negyeddöntőjében az ausztrál Alex de Minaurral találkozik majd a legjobb 4 közé jutásért.

Kapcsolódó cikkek