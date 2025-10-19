A Hungarian Darts Super League döntő tornáján az alapszakasz legjobb nyolc játékosa indulhatott el szombaton. A negyeddöntős meccsek két nyert szettig tartottak, és ahogy azt megszokhattuk, minden szettben három leget kellett behúzni. Az elődöntő és a döntő is hasonlóan zajlott azzal az egy különbséggel, hogy a döntő szettben 2–2 után kétleges különbségig küzdöttek a felek, de 5–5 után döntő leg következett. A végső győztes nem kisebb dolgot ért el, mint azt, hogy ott lehet majd a decemberi PDC darts-vb-n.

A darts-vb-n mindig óriási a hangulat Londonban

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Decemberben kezdődik a darts-vb

A nagy esélyes az utóbbi időszakban a rendre remek átlagokat elérő Borbély András volt, de ő végül az elődöntőben kiesett. Az a Kovács Patrik győzte le, aki később a döntőben Kelemen Péter ellen végül megnyerte a versenyt, és ezzel ott lehet a december 11-én kezdődő tornán.

„Ez egy álom beteljesülése. Évek óta ezért dolgozom, és most minden összeállt. Hálás, és büszke vagyok, hogy 17 év után én lehetek az első magyar, aki az Ally Pally színpadán dobhat. Az elmúlt hetekben nagyon keményen készültem, minden meccsen éreztem az önbizalmat. Kell még pár nap, mire felfogom, mi történt” – mondta Kovács Patrik a döntőt követően.