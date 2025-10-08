Live
Novak Djokovics kalandos nyolcaddöntőt játszott Jaume Munar ellen Sanghajban. A szerb játékos újra elhányta magát a pályán, lábsérüléssel is küzdött, a 2 óra 41 perces csatát végül mégis Djokovics nyerte 6:3, 5:7, 6:2-re.

Novak Djokovics helyében sokan rábízták volna a feladatot a labdaszedőre. Utóbbi ugyanis segítőkészen odament a szerbhez, miután a sanghaji ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében, Jaume Munar ellen elhányta magát. Djokovics azonban inkább magára vállalta a takarítást.

Novak Djokovics nehezen bírja a sanghaji körülményeket, de a lábsérülés és a hányás ellenére bejutott az ATP 1000-es tenisztorna negyeddöntőjébe
Fotó: AFP/Hector Retamal

Djokovics nagyon nehezen viseli a sanghaji magas páratartalmat, az előző fordulóban, Yannick Hanfmann ellen is hányt meccs közben, de így is nyeri a mérkőzéseket.

Djokovics: sérülés, hányás, elterülés, győzelem Munar ellen

S még a takarítást is magára vállalja, amiért a labdaszedő biztosan hálás volt.

A spanyol Munar ellen már az első játszmában ápolni kellett a szerb klasszis lábát, a második szett végén pedig elterült a földön.

75 perces volt az a játszma, s a fizikai fölényben lévő Munar kiharcolta a döntő szettet.

Mentálisan viszont Djokovics volt erősebb, s végül bejutott a sanghaji torna negyeddöntőjébe. A szerb játékos a 2023-as párizsi diadala óta először szerezhet ATP 1000-es trófeát.

 

 

