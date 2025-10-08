Novak Djokovics helyében sokan rábízták volna a feladatot a labdaszedőre. Utóbbi ugyanis segítőkészen odament a szerbhez, miután a sanghaji ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében, Jaume Munar ellen elhányta magát. Djokovics azonban inkább magára vállalta a takarítást.

Novak Djokovics nehezen bírja a sanghaji körülményeket, de a lábsérülés és a hányás ellenére bejutott az ATP 1000-es tenisztorna negyeddöntőjébe

Fotó: AFP/Hector Retamal

Djokovics nagyon nehezen viseli a sanghaji magas páratartalmat, az előző fordulóban, Yannick Hanfmann ellen is hányt meccs közben, de így is nyeri a mérkőzéseket.

Djokovics: sérülés, hányás, elterülés, győzelem Munar ellen

S még a takarítást is magára vállalja, amiért a labdaszedő biztosan hálás volt.

Novak Djokovic just threw up on court and is cleaning up after himself so the ball kids don't have to. pic.twitter.com/dtS1wzwmOe — Danny (@DjokovicFan_) October 7, 2025

A spanyol Munar ellen már az első játszmában ápolni kellett a szerb klasszis lábát, a második szett végén pedig elterült a földön.

75 perces volt az a játszma, s a fizikai fölényben lévő Munar kiharcolta a döntő szettet.

Mentálisan viszont Djokovics volt erősebb, s végül bejutott a sanghaji torna negyeddöntőjébe. A szerb játékos a 2023-as párizsi diadala óta először szerezhet ATP 1000-es trófeát.