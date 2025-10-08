Novak Djokovics helyében sokan rábízták volna a feladatot a labdaszedőre. Utóbbi ugyanis segítőkészen odament a szerbhez, miután a sanghaji ATP 1000-es tenisztorna nyolcaddöntőjében, Jaume Munar ellen elhányta magát. Djokovics azonban inkább magára vállalta a takarítást.
Djokovics nagyon nehezen viseli a sanghaji magas páratartalmat, az előző fordulóban, Yannick Hanfmann ellen is hányt meccs közben, de így is nyeri a mérkőzéseket.
S még a takarítást is magára vállalja, amiért a labdaszedő biztosan hálás volt.
A spanyol Munar ellen már az első játszmában ápolni kellett a szerb klasszis lábát, a második szett végén pedig elterült a földön.
75 perces volt az a játszma, s a fizikai fölényben lévő Munar kiharcolta a döntő szettet.
Mentálisan viszont Djokovics volt erősebb, s végül bejutott a sanghaji torna negyeddöntőjébe. A szerb játékos a 2023-as párizsi diadala óta először szerezhet ATP 1000-es trófeát.