Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Link másolása
Vágólapra másolva!
Valentin Vacherot történelmi sikert ért el Novak Djokovics ellen (6:3, 6:4) a sanghaji kemény pályás tenisztorna elődöntőjében. A Djokovics elleni összecsapással az álmát valóra váltó monacói játékos alig akarta elhinni, hogy legyőzte a szerb világklasszist.

A 26 éves Valentin Vacherot elmondása szerint mindig is arról ábrándozott, hogy a nagy hármas, azaz a Novak Djokovics, Roger Federer, Rafa Nadal alkotta nagy hármas egyik tagja ellen szerepelhessen. Nos, szombaton nem csupán a mérkőzés, a győzelem is összejött a világranglistán a 204. helyen álló játékosnak.

Novak Djokovics sportszerűen gratulált legyőzőjének
Novak Djokovics sportszerűen gratulált legyőzőjének
Fotó: Chen Haoming / Xinhua/AFP

– Ez a valóság? Nem tudom – hitetlenkedett Vacherot, aki minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy ezres besorolású torna fináléjába. – Elképesztő élmény volt, hogy Novak volt velem szemben a pálya túloldalán. Rogerről és Rafáról sajnos lemaradtam, mert azelőtt befejezték, hogy ugyanazon a tornán szerepelhettünk volna. Hihetetlen, hogy Djokovics ellen összejött, meglepődtem, hogy mentális szempontból így tudtam ezt menedzselni.

Djokovics is megdicsérte

A szerb sportszerűen gratulált ellenfelének, akire a sanghaji döntőben a francia színekben induló unokatestvére, Arthur Rinderknech vár: a világranglista-54. teniszező az orosz Danyiil Medvegyevet múlta felül 4:6, 6:2, 6:4-re.

– Ez most róla szól, sok sikert kívánok neki a fináléban. A jobb játékos nyert ma, csodálatos történet, hogy a kvalifikációból eljutott idáig. A hálónál elmondtam neki, hogy elképesztő tornája van, és a hozzáállása, valamint a játéka is fantasztikus.

Federer szerint Sinner és Alcaraz miatt csalnak a tornaszervezők
„Kib.szottul elegem van a k.rva teniszből” – teljesen összeomlott a 18 éves sztár – videó
Undorítónak tartják a sztárteniszezőt, aki arra kérte a labdaszedő lányt, hogy vetkőztesse le

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!