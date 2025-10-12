A 26 éves Valentin Vacherot elmondása szerint mindig is arról ábrándozott, hogy a nagy hármas, azaz a Novak Djokovics, Roger Federer, Rafa Nadal alkotta nagy hármas egyik tagja ellen szerepelhessen. Nos, szombaton nem csupán a mérkőzés, a győzelem is összejött a világranglistán a 204. helyen álló játékosnak.

Novak Djokovics sportszerűen gratulált legyőzőjének

Fotó: Chen Haoming / Xinhua/AFP

– Ez a valóság? Nem tudom – hitetlenkedett Vacherot, aki minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy ezres besorolású torna fináléjába. – Elképesztő élmény volt, hogy Novak volt velem szemben a pálya túloldalán. Rogerről és Rafáról sajnos lemaradtam, mert azelőtt befejezték, hogy ugyanazon a tornán szerepelhettünk volna. Hihetetlen, hogy Djokovics ellen összejött, meglepődtem, hogy mentális szempontból így tudtam ezt menedzselni.

Djokovics is megdicsérte

A szerb sportszerűen gratulált ellenfelének, akire a sanghaji döntőben a francia színekben induló unokatestvére, Arthur Rinderknech vár: a világranglista-54. teniszező az orosz Danyiil Medvegyevet múlta felül 4:6, 6:2, 6:4-re.

– Ez most róla szól, sok sikert kívánok neki a fináléban. A jobb játékos nyert ma, csodálatos történet, hogy a kvalifikációból eljutott idáig. A hálónál elmondtam neki, hogy elképesztő tornája van, és a hozzáállása, valamint a játéka is fantasztikus.