A világranglistán mindössze 204., selejtezőből érkezett Vacherot a shanghai elődöntőben a szerbek korábbi világelsőjét, a negyedik helyen kiemelt Novak Djokovicsot győzte le 6:3, 6:4-re, ezzel történelmet írt, ugyanis minden idők legrosszabb világranglistás helyezésével jutott be egy ezres besorolású torna fináléjába.

Valentin Vacherot élete sikerét aratta a Novak Djokovics elleni győzelmmel

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A korábbi csúcsot a román Andrei Pavel tartotta, aki 2003-ban az ATP-rangsor 191. helyezettjeként játszhatott döntőt Párizsban.

A Djokovics elleni győzelem még jól is fizetett

Vacherot mostani menetelésével már biztos, hogy több pénzt keres, mint egész eddigi pályafutása alatt, ugyanis

ha el is veszíti a finálét, akkor is 597 ezer dollárral (201 millió forinttal) gazdagodik, míg eddigi összkeresete 594 ezer dollár volt.

A 26 éves teniszező két, egyaránt háromszettes sikerrel jutott főtáblára az amerikai Nishesh Basavareddy (113.) és a kanadai Liam Draxl (119.) ellen, majd sorrendben a világranglistán 82., szerbiai Laslo Djerét (Györe Lászlót), a 14. helyen kiemelt kazah Alekszandr Bublikot (17.), a huszadikként rangsorolt cseh Tomas Machacot (23.), a 27. kiemelt holland Tallon Griekspoort (31.) és a dán Holger Runét (10.) múlta felül.

Vacherot-ra a fináléban a francia színekben induló unokatestvére, Arthur Rinderknech (54.), vagy a 16. helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev (18.) vár.

(MTI)