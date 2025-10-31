A bíróság döntése a jogi csatározás végét jelenti, a doppingolással vádolt, és immár jogerősen is vétkes Kamila Valijeva heteken belül visszatérhet a jégre – írta a TASZSZ orosz hírügynökség az elutasító határozatról beszámolva.

Kamila Valijeva hamarosan visszatérhet a jégre a doppingbotránya után

Fotó: KAZUKI WAKASUGI / Yomiuri

A műkorcsolyázó doppingbotránya a 2022-es téli olimpia alatt robbant ki.

Doppinggal tömték a 15 éves Valijevát

Az orosz sportoló, aki 15 esztendős volt a pekingi játékok idején, első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később derült ki, hogy a tinédzser trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz nemzeti bajnokságon, vagyis alig néhány héttel a pekingi olimpia előtt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte Valijevának, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyeken - amelyen eredetileg negyedik lett -, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik. Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, melyet az Egyesült Államok műkorcsolya-csapata kapott meg, miután Valijevát négy évre eltiltották.

Hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta Valijevát a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását. A fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől.

Hivatalosan a múlt héten kezdhette újra az edzéseket, és december végétől versenyezhet ismét.

(MTI)