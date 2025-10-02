Szerdán egy órával a távolugrásban megszerzett negyedik világbajnoki címét követően Ekler Luca könnyedén jutott be a 200 méteres síkfutás döntőjébe a paraatlétikai világbajnokságon.

Ekler Luca bronzéremmel zárta a paraatlétikai világbajnokságot

Fotó: atletika.hu

A csütörtöki fináléban Ekler Luca az előnytelen 9-es pályáról indulva a táv első felében tartotta a lépést az élmezőnnyel, majd a tőle megszokott erős hajrával 25.96-os időeredménnyel bronzérmet szerzett, a két kolumbiai versenyző, a világcsúccsal (24.98) aranyérmes Karen Palomeque és Angie Mejía mögött.

Ekler Luca ezzel egy arany- és egy bronzéremmel zárta az indiai paraatlétikai világbajnokságot. Ráadásul a TFSE 26 éves atlétája három napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban.