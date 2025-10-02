Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek! Mindenki Putyin drámai bejelentésére vár

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ekler Luca bronzérmet nyert 200 méteres síkfutásban a nők T38-as kategóriájában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon. Ekler Luca ezzel egy arany- és egy bronzéremmel zárta az indiai vb-t.

Szerdán egy órával a távolugrásban megszerzett negyedik világbajnoki címét követően Ekler Luca könnyedén jutott be a 200 méteres síkfutás döntőjébe a paraatlétikai világbajnokságon.

Ekler Luca bronzéremmel zárta a paraatlétikai világbajnokságot
Ekler Luca bronzéremmel zárta a paraatlétikai világbajnokságot
Fotó: atletika.hu

Ekler Luca bronzéremmel zárta a vb-t

A csütörtöki fináléban Ekler Luca az előnytelen 9-es pályáról indulva a táv első felében tartotta a lépést az élmezőnnyel, majd a tőle megszokott erős hajrával 25.96-os időeredménnyel bronzérmet szerzett, a két kolumbiai versenyző, a világcsúccsal (24.98) aranyérmes Karen Palomeque és Angie Mejía mögött.

Ekler Luca ezzel egy arany- és egy bronzéremmel zárta az indiai paraatlétikai világbajnokságot. Ráadásul a TFSE 26 éves atlétája három napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban.

  • kapcsolódó cikkek:
Szenzációs magyar világcsúcs született atlétikában
Elég szavazatot kapott, mégsem került be a sportolói bizottságba a kétszeres magyar paralimpiai bajnok
Ekler Luca: Az atlétikát szenvedéllyel és szívvel-lélekkel tudom csinálni

 


 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!