Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Világmegrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon. Ekler Luca a saját korábbi világcsúcsát írta át.

A viadal honlapja szerint Ekler Luca, a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította a távolugrás eddig is általa tartott világcsúcsot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

EKLER Luca
Ekler Luca újabb fantasztikus eredménnyel és egy vb-arannyal bővítette gyűjteményét
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Utcahosszal nyert Ekler Luca

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után idén sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.

Kapcsolódó cikkek:

Ekler Luca Európa-csúccsal ezüstérmes 400 méteren a paralimpián
Ekler Luca aranyérmes a paralimpián távolugrásban
Magyar jelöltre is lehet szavazni a sport Oscar-díjának idei gáláján

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!