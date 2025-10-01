A viadal honlapja szerint Ekler Luca, a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította a távolugrás eddig is általa tartott világcsúcsot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

Ekler Luca újabb fantasztikus eredménnyel és egy vb-arannyal bővítette gyűjteményét

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Utcahosszal nyert Ekler Luca

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után idén sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.

