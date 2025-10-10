A TFSE 26 éves versenyzője az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában elárulta, a párizsi paralimpia után kissé elvesztette a motivációját, és idén a felkészülése sem volt zökkenőmentes. Ráadásul a vb előtt két hónappal versenyzett legutóbb, így nem tudta Ekler Luca, hogy mire lesz képes.

A paralimpiai bajnok Ekler Luca fantasztikus ugrással lett vb-aranyérmes

Fotó: Szalmás Péter / MPB

Kétszer is megjavította a saját világcsúcsát

Távolugrásban címvédőként indult és kétszer is megjavította a saját világcsúcsát.

Elárulta, hogy az 5,86 méteres rekordnál maga is meglepődött, mivel azt az első belépett kísérlet után egy biztonsági ugrásnak szánta. A versenyt végül 5,91 méterrel nyerte meg, amiről azt mondta:

Fontos állomás a hatméteres álomhatár felé vezető úton.

Hozzátette, most kis pihenés után már várja a következő alapozást, mivel még többet szeretne elérni. A felkészítését már kilencedik éve a fedettpályán kétszeres Európa-bajnok Szalma László irányítja, és a csapat kiegészült Bogdán András erőnléti edzővel, aki elkíséri a versenyekre is – idézte Eklert az MTI.

Ekler Luca már Los Angelesre is készül

Az immár hétszeres paraatlétikai világbajnok Ekler Luca a Los Angeles-i paralimpiával kapcsolatban kiemelte, arra számít, hogy felbukkannak majd új ellenfelek, most a vb-n is sok fiatal versenyző mutatta meg magát.

A kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca a távolugrás megnyerése mellett 200 méteres síkfutásban bronzérmes, 100 méteren pedig negyedik lett Újdelhiben a T38-as kategóriában.