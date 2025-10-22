Live
Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

Edzés közben egy sík szakaszon bukott és súlyosan megsérült Marta Bassino. Az alpesisízők korábbi szuperóriás-műlesikló világbajnokának eltört a lába, így kérdésessé vált az olimpiai részvétele is.

Az olaszok 29 éves sportolója a világkupaszezon hétvégi nyitányára készült Val Senalesben szerdán, amikor egy sík szakaszon bukott és súlyosan megsérült. Marta Bassinónak eltört a lába, így kérdésessé vált a szereplése a 2026-os cortinai téli olimpián.

Marta Bassinónak egy edzésen eltört a lába
Marta Bassinónak egy edzésen eltört a lába
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Eltört a lába a világbajnoknak

A versenyzőt a meranói kórházba szállították, ahol a röntgen törést állapított meg a bal sípcsont ízületi felszínén” 

– idézi az MTI az olasz szövetség közleményét.

A síelőre további vizsgálatok várnak, így az később fog kiderülni, pontosan mennyi időt kell kihagynia.

Bassino már a második hazai éremesélyes síző, akinek cortinai olimpiai indulása kérdőjelessé vált: áprilisban a kétszeres összetett világkupagyőztes Federica Brignone szenvedett súlyos térdsérülést, és egyelőre nem biztos, hogy felépül az ötkarikás játékok február 6-i rajtjára.

Bassino 2023-ban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a méribeli világbajnokságon, emellett a 2021-ből, párhuzamos óriásműlesiklásból van még egy vb-címe, Aréban 2019-ben pedig a csapatversenyben nyert bronzérmet. A világkupában eddig hétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokán, és óriás-műlesiklásban a 2020/21-es idényben megnyerte a vk-sorozatot.

