Érdekes nyilatkozatot tett a nemrégiben megrendezett Laver-kupa idején Roger Federer. A svájci világsztár egykori riválisa, Andy Roddick Served című podcastjében ugyanis arról beszélt, hogy a nagy tornák szervezői mindent megtesznek azért, hogy a pályák borításával és a labdák kiválasztásával lassítsák a játékot, mégpedig azért, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz játszhassa a döntőt.

Roger Federer szerint Sinnernek (b.) és Alcaraznak kedveznek a rendezők

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Őrült gondolatnak tűnhet, de van benne ráció, ahogy a jeles drámaíró mondta.

Federer szerint ez nem igazságos

Tény, amit tény: az utolsó öt olyan versenyen, amelyen mindketten elindultak, döntőt is játszottak a végén. És igaz, hogy ezek között volt mindenféle borítás, fű, salak és kemény pálya is, de az is igaz, hogy az elmúlt 20 évben még a különböző borításokon is egyre jobban hasonlít a játék tempója.

Ahogy Jeremy Bates, a korábbi brit éljátékos mondta ma már nincsenek igazi specialisták, miután minden pálya egyforma

„Előbb-utóbb ezt meg kell oldanunk. Nem csak azért, hogy legyenek igazán gyors pályáink is, de derüljön ki, hogy képes-e egymással ugyanolyan meccseket játszani Sinner és Alcaraz a lassú salakon, mint egy villámgyors pályán” – mondta Federer.

„Most mindenki ugyanolyan teniszt játszik, mert a rendezők Wimbledontól Párizson át a US Opening erre alakítják ki a pályákat.

Én megértem, hogy szeretnének maguk alá egy biztonsági hálót, de így elveszik az esélyt a gyengébb játékosoktól, akiknek a lassú pályákon csak tökéletes tenisszel lenne esélyük a legjobbak ellen, míg a gyors pályákon azért könnyebben tudnának meglepetést okozni

– mondta a svájci legenda.

A toranszervezőknek viszont ez nem áll érdekükben, ők azt akarják, amit a nézők is akarnak: hogy, ha ott van a mezőnyben a világ jelenlegi két legjobbja, Sinner és Alcaraz, akkor ők harcoljanak egymással a döntőben.

Nem is lassú, egyébként meg nem is baj, ha az

A Cincinnati 1000-es torna szervezője szerint valóban van egy megegyezés a pályák borításáról és a labdákról az amerikai nagy versenyek szervezői között, de az éppen arról szól, hogy közepesen gyorsak, illetve gyorsak legyen a körülmények.

Bob Moran elmondása szerint, őt rendszeresen azzal találják meg a játékosok, hogy milyen gyors a pálya, és pont amiatt szeretnek visszajárni.

Patrick Mouratoglou, Serena Williams korábbi edzője szerint a lassú pályák egyik előnye, hogy eltűntek azok a játékosok, akik csak a szerva-röpte játékra voltak berendezkedve, és, akik meccsenként száz ásszal próbáltak versenyben maradni a gyors borításokon.