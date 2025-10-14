Október 11–12-én a Duna egyik legnagyobb és legnehezebb versenypályáján, a Vaskapu vízerőmű duzzasztott szakaszán zajlott a feeder klubcsapatok nyolcadik világbajnoksága. A mezőny 21 ország 32 legjobb csapatát vonultatta fel, a sportág európai elitjét.

A magyar feeder horgászok Európa csúcsán

Forrás: Mohosz

A körülmények azonban távol álltak az ideálistól: meredek, kibetonozott part, viharos szél, hűvös idő és minimális halállomány fogadta a versenyzőket. A több helyen hét-nyolc méter mély, hínáros vízben apró halakra – küszre, kis kárászra, bodorkára és gébre – kellett horgászni, miközben egy 40-50 dekás kárász már igazi trófeának számított.

Magyar feeder horgászsikerek a javából

A magyar csapatok azonban nem ijedtek meg a kihívástól: már az első nap után az élre álltak, és vasárnapra sem engedték ki kezükből a vezetést - számolt be a Mohosz weboldala.

A Duna ezen szakaszán minden szektor más arcát mutatta, így a helyes taktika kulcsfontosságú volt.

Mi az a feeder versenyhorgászat?

A feeder, vagyis etetőkosaras horgászat az egyik legnépszerűbb és legprecízebb módszer a modern versenyhorgászatban. Lényege, hogy a horgász egy apró etetőkosár segítségével pontosan ugyanarra a helyre juttatja el az etetőanyagot és a csalit, így koncentrálja a halakat a horgászhely köré. A cél a folyamatos aktivitás fenntartása és minél több hal megfogása adott idő alatt. A feeder versenyeken a pontosság, a gyors reagálás és a taktikai gondolkodás dönt. A versenyzők előre kijelölt szektorokban ülnek, és több órán keresztül próbálják a legtöbb halat kifogni. Az értékelés a fogott halak összsúlya alapján történik, minden gramm számít.

A Maros-WalterLand Feeder Team, Csillag László kapitány és ifj. Barna Szilárd csapatvezető irányításával, a kárászozásra építette stratégiáját, precízen megtervezett etetéssel és feszes tempóval. A Mohosz–CarpZoom–Molnársziget Feeder Team ezzel szemben a finom, távoli feederezést választotta, vállalva némi kockázatot, hogy elérje a messzebb tartó halakat.

Mindkét taktika működött. A Maros-WalterLand Feeder Team 32 ponttal, története második világbajnoki címét megszerezve zárt az élen, míg a Mohosz–CarpZoom–Molnársziget Feeder Team 39 ponttal, a verseny legnagyobb összfogásával ezüstérmes lett. A bronzérem a moldáv CNPF Moldova csapaté lett 53 ponttal.