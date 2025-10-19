Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere a nap végén elégedetten értékelt: „Fantasztikus volt, hihetetlenül magas színvonalú versenyt zártunk. Rengeteg országból érkeztek indulók, és három versenyünkön több mint négyszázan léptek színpadra. Számomra az is fontos volt, hogy pontosan, időben végezzünk – 18:20-kor adtuk át az utolsó abszolút díjat. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és arra is, hogy a közönség végig kitartott. Egy ingyenesen látogatható expo is kísérte a rendezvényt, amely igazi látványosság. A fő attrakció vasárnap következik, ahol tíz profi kártyáért zajlik majd a küzdelem – magyar indulóknak is szoríthatunk a profi bikini kategóriában.”

A Fitparádénak is hála hazai fitneszélet újra az aranykorát éli

Fotó: Szilveszter Zoltán

Közönségsikert aratott a Fitparádé első napja

Buranits kiemelte, hogy a Fitmodel-kategória volt az egyik legkülönlegesebb eleme a szombati napnak:

Eszméletlenül gyönyörűek az indulók, sehol Európában nincs ennyi Fitmodel. Ez az a kategória, amelyet 25 éve a Fitparádén indítottunk el, mert akkor úgy éreztük, a lányok túl izmosak lettek, és vissza akartuk hozni a „fit and beauty” eszméjét. Ez adta a Fitparádé erejét az elmúlt két és fél évtizedben.

A magyar versenyzők kimagaslóan szerepeltek, több kategóriában is hazai győzelem született.

„Magas színvonalú mezőnyben, nagyon szép európai lányok között taroltak szombaton a magyarok” – tette hozzá a promóter.