Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere a nap végén elégedetten értékelt: „Fantasztikus volt, hihetetlenül magas színvonalú versenyt zártunk. Rengeteg országból érkeztek indulók, és három versenyünkön több mint négyszázan léptek színpadra. Számomra az is fontos volt, hogy pontosan, időben végezzünk – 18:20-kor adtuk át az utolsó abszolút díjat. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és arra is, hogy a közönség végig kitartott. Egy ingyenesen látogatható expo is kísérte a rendezvényt, amely igazi látványosság. A fő attrakció vasárnap következik, ahol tíz profi kártyáért zajlik majd a küzdelem – magyar indulóknak is szoríthatunk a profi bikini kategóriában.”
Közönségsikert aratott a Fitparádé első napja
Buranits kiemelte, hogy a Fitmodel-kategória volt az egyik legkülönlegesebb eleme a szombati napnak:
Eszméletlenül gyönyörűek az indulók, sehol Európában nincs ennyi Fitmodel. Ez az a kategória, amelyet 25 éve a Fitparádén indítottunk el, mert akkor úgy éreztük, a lányok túl izmosak lettek, és vissza akartuk hozni a „fit and beauty” eszméjét. Ez adta a Fitparádé erejét az elmúlt két és fél évtizedben.
A magyar versenyzők kimagaslóan szerepeltek, több kategóriában is hazai győzelem született.
„Magas színvonalú mezőnyben, nagyon szép európai lányok között taroltak szombaton a magyarok” – tette hozzá a promóter.
Visszatért az egyik legismertebb magyar világbajnok
A versenyre Nagy Bettina, a háromszoros világbajnok Fitmodel is visszatért – ezúttal tesztbíróként. A sportlegenda korábban maga is a Fitparádé egyik legismertebb arca volt, szobrot is formáltak róla.
A versenyzők mindannyian nagyon jól felkészültek voltak, néha nagyon nehéz volt dönteni, mert elképesztő formában álltak színpadra a női és a férfi indulók egyaránt
– mondta Bettina.
„Az elején izgultam, aztán, ha mondhatom így, belejöttem. Óriási megtiszteltetés volt számomra, de még sokat kell tanulnom.”
A főbíró, az amerikai Terrick El Guindy humorosan meg is jegyezte Bettináról: „Lassan beülhet a helyemre.”
A szombati abszolút győztesek
A második és harmadik helyezettek mindannyian saját kategóriájuk bajnokai voltak, az abszolút döntőben a győztesek győztese címért léptek színpadra.
Women's Bikini Open Overall
Abszolút bajnok: Csontos-Földesi Nóra
2. Tóth Kitti
3. Sabina Vokounova
Women's Fit Model Open Overall
Abszolút bajnok: Király Patrícia
2. Kovács Nikolett
Men’s Physique Open Overall
Abszolút bajnok: Mezei Roland
2. Pavol Vavra
Men’s Bodybuilding Open Overall
Abszolút bajnok: Sebestyén Dávid
2. Molnár Dávid
3. Libor Blanárik
Magyar fölény és európai csillogás
A magyar sportolók szombaton három kategóriában is diadalmaskodtak, ami jól mutatja, hogy a hazai fitneszélet újra aranykorát éli. A Fitparádé nemcsak verseny, hanem szemléletformáló esemény is: a nőies, egészséges testideál visszatérésének egyik legfontosabb hazai fóruma.
Az Eagle Classic Physique abszolút bajnoka a vasárnap esti Mr. Olympia kvalifikációs pontszerző versenyen folytathatja, míg a bikini kategória abszolút győztese az IronDiva Bikini Pro színpadán lép majd újra színpadra.
A magyar színekben versenyző Csicsay Viktória, aki egy héttel ezelőtt Las Vegasban 71 profi között a legjobb európai versenyzőként a 15. helyet szerezte meg, most újra esélyesként indul a vasárnapi profi mezőnyben.
A profi kvalifikációs versenyen tíz IFBB Pro Card talál majd gazdára.
