Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Florine Gaspard tavaly középdöntős volt a párizsi olimpián, az idei világbajnokságon pedig hetedik lett 50 méteres gyorsúszásban. A jelenleg Amerikában zajló rövidpályás világkupa-sorozatban – amelyben az olimpiai bajnok Kós Hubert a férfiak között remekel – is jól szerepel jól a belga úszónő, hiszen ezüst- és bronzérmet is szerzett már 50 mellen. Az Au-dela des masques nevű podcastben mégsem a jelenlegi sikereiről beszélt, hanem arról, hogy a korábbi edzője milyen módszerekkel alázta meg őt, amelynek következtében 2021-ben majdnem végleg abbahagyta az úszást.

A belga úszónő, Florine Gaspard vallott a korábbi edzőjéről és megalázásokról

Fotó: DAVID PINTENS / BELGA MAG

Úszóbotrány Belgiumban: Florine Gaspard kitálalt

„Kezdetben a szüleimmel úgy gondoltuk, ez az egész így normális, hiszen az edző áll a hierarchia csúcsán, az úszóknak pedig azt kellett tenniük, amit ő mond. De egy idő után már nem voltam önmagam, elvesztettem a rám jellemző életörömöt, és egyre nehezebben jártam az edzésekre.

Az edzőm minden lehetséges módon megalázott

– nyilatkozta Gaspard, akinek elmondása szerint fél év szünetet kellett tartania, miután akkori edzője négy éven át lelki terrorban tartotta őt a liége-i úszóklubjában. – Minden témában képes volt megalázni: mit eszem, hogyan alszom, sokszor mondta, hogy túl kövér vagyok. Soha nem magáról a teljesítményemről volt szó, hanem arról, hogyan viselkedtem, és ezt minden alkalommal nyilvánosan tette szóvá."

2021-ben váltott a belga úszónő

A Liége-ből Marseille-be, majd Antwerpenbe költözött Florine Gaspard elárulta: edzője még azt is megtiltotta neki, hogy nevessen, jó kedve legyen, akkor is, ha épp megnyert egy versenyt.

„Azt mondta, hogy túl sokat nevetek, úgyhogy nem ünnepelhettem a győzelmeket vagy a jó időeredményeket. Másképp kellett viselkednem, mint amilyen vagyok, sőt még a szüleimnek sem volt szabad a lelátóról szurkolniuk nekem.

Ez annyira fájt, hogy teljesen megundorodtam a sporttól, megutáltam az egészet

– idézte a Magyar Nemzet a 2021-ben a belga szövetséghez forduló úszónő szavait. – Hallottam, hogy más lányok is felszabadultan érezték magukat, miután én sikerrel jártam, és ezután ők is megosztották a történetüket a szövetségben. Büszke vagyok erre. Erősebb lettem, ma már tudom, mi az elfogadható és mi nem az. Fontos, hogy a fiatal sportolók tudják, ha valami nincs rendben. Soha nem helyes, ha egy edző azt mondja, ne egyél valamit, mert túl kövér vagy. Az élsport a tiszteletről szól, és ennek mindkét fél részéről meg kell lennie."