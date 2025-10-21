Live
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Egy belga úszónő szerint volt edzője többször is megalázta őt. A 23 éves Florine Gaspard Kós Huberthez hasonlóan az úszó-világkupában remekel, most pedig nyilvánosságra hozta a történetét.

Florine Gaspard tavaly középdöntős volt a párizsi olimpián, az idei világbajnokságon pedig hetedik lett 50 méteres gyorsúszásban. A jelenleg Amerikában zajló rövidpályás világkupa-sorozatban – amelyben az olimpiai bajnok Kós Hubert a férfiak között remekel – is jól szerepel jól a belga úszónő, hiszen ezüst- és bronzérmet is szerzett már 50 mellen. Az Au-dela des masques nevű podcastben mégsem a jelenlegi sikereiről beszélt, hanem arról, hogy a korábbi edzője milyen módszerekkel alázta meg őt, amelynek következtében 2021-ben majdnem végleg abbahagyta az úszást.

A belga úszónő, Florine Gaspard kitálalt a korábbi edzőjéről és megalázásokról
A belga úszónő, Florine Gaspard vallott a korábbi edzőjéről és megalázásokról
Fotó: DAVID PINTENS / BELGA MAG

Úszóbotrány Belgiumban: Florine Gaspard kitálalt

„Kezdetben a szüleimmel úgy gondoltuk, ez az egész így normális, hiszen az edző áll a hierarchia csúcsán, az úszóknak pedig azt kellett tenniük, amit ő mond. De egy idő után már nem voltam önmagam, elvesztettem a rám jellemző életörömöt, és egyre nehezebben jártam az edzésekre. 

Az edzőm minden lehetséges módon megalázott

nyilatkozta Gaspard, akinek elmondása szerint fél év szünetet kellett tartania, miután akkori edzője négy éven át lelki terrorban tartotta őt a liége-i úszóklubjában. – Minden témában képes volt megalázni: mit eszem, hogyan alszom, sokszor mondta, hogy túl kövér vagyok. Soha nem magáról a teljesítményemről volt szó, hanem arról, hogyan viselkedtem, és ezt minden alkalommal nyilvánosan tette szóvá."

2021-ben váltott a belga úszónő

A Liége-ből Marseille-be, majd Antwerpenbe költözött Florine Gaspard elárulta: edzője még azt is megtiltotta neki, hogy nevessen, jó kedve legyen, akkor is, ha épp megnyert egy versenyt.

„Azt mondta, hogy túl sokat nevetek, úgyhogy nem ünnepelhettem a győzelmeket vagy a jó időeredményeket. Másképp kellett viselkednem, mint amilyen vagyok, sőt még a szüleimnek sem volt szabad a lelátóról szurkolniuk nekem. 

Ez annyira fájt, hogy teljesen megundorodtam a sporttól, megutáltam az egészet

idézte a Magyar Nemzet a 2021-ben a belga szövetséghez forduló úszónő szavait. – Hallottam, hogy más lányok is felszabadultan érezték magukat, miután én sikerrel jártam, és ezután ők is megosztották a történetüket a szövetségben. Büszke vagyok erre. Erősebb lettem, ma már tudom, mi az elfogadható és mi nem az. Fontos, hogy a fiatal sportolók tudják, ha valami nincs rendben. Soha nem helyes, ha egy edző azt mondja, ne egyél valamit, mert túl kövér vagy. Az élsport a tiszteletről szól, és ennek mindkét fél részéről meg kell lennie."

